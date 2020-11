Depuis plus de 5 ans, les fabricants membres de PROMO PSE ont développé de nombreux nouveaux isolants PSE : PSE Th, PSE ULTRA Th, PSE ULTRA ThA. Par rapport au PSE traditionnel, ces derniers présentent des performances acoustiques doublées et des performances thermiques augmentées de 50%.

Cette stratégie d’innovation permet aujourd’hui au PSE de s’imposer comme un isolant incontournable : sur le marché de la construction neuve, plus de 8 maisons individuelles sur 10 sont isolées en PSE.

Les solutions PSE nouvelles générations existent pour toutes applications et tous types d’architecture de maison individuelle. Les isolants PSE permettent de réduire jusqu’à 86% de la consommation de chauffage. Pour répondre aux attentes variées des maîtres d’ouvrage et des maîtres d’œuvre, tout en respectant les réglementations en vigueur, les industriels membres de PROMO PSE ont développé trois systèmes pour une isolation optimale des planchers sur vide sanitaire :

- les entrevous PSE Th.

Malgré leur faible poids, ils présentent d’excellentes propriétés mécaniques. En réduisant le poids mort des planchers, ils permettent d’augmenter significativement la portée des poutrelles. Légers et faciles à mettre en œuvre, ils réduisent la pénibilité lors de la réalisation de planchers et permettent d’augmenter la productivité du chantier. Insensibles à l’humidité, ils ne connaissent aucune altération de leurs performances après coulage des dalles de compression.

- Les isolants PSE Th et PSE ULTRA Th sous chape flottante

Grâce à leur faible coefficient de conductivité, les panneaux PSE Th et PSE ULTRA Th, assurent un haut niveau d’isolation des planchers bas avec des résistances thermiques élevées. En planchers intermédiaires, ils peuvent être combinés à un résiliant acoustique mince. Ils apportent ainsi une isolation thermoacoustique entre niveaux.

Certifiés ACERMI, ces isolants PSE nouvelles générations se déclinent en différentes références pour répondre aux exigences d'aptitude à l'emploi des chapes flottantes comme à celles spécifiques des planchers chauffants et rafraîchissants et des planchers rayonnants électriques.

- Le plancher PSE DUO

En associant les deux solutions précédentes d’isolation, on obtient la solution la plus performante du marché à un coût de revient très compétitif : le plancher PSE DUO. Cette combinaison de produits, facile à mettre en œuvre présente, de fait, les meilleurs niveaux d’isolation. Présentés sous forme de panneaux associant une âme isolante et une plaque de plâtre, les complexes de doublage en PSE nouvelles générations permettent la réalisation d’un véritable cocon thermique ou thermo-acoustique.

Très économiques, les doublages PSE Th et PSE ULTRA ThA sont, à performances comparables, les solutions isolantes les plus compétitives du marché.

Ne nécessitant aucune ossature métallique, les complexes de doublage en PSE Th ou PSE ULTRA ThA assurent une isolation continue des parois, sans fuite de chaleur.

L’isolation thermique par l’extérieur, dite aussi « ITE », consiste à habiller l’ensemble de la façade de l’habitation d’un manteau isolant en PSE. Outre l’isolation thermique de qualité cette technique offre trois avantages : le maintien de l’espace intérieur, le respect, dans un grand nombre de cas, des exigences d’aspect technique et esthétique grâce à une finition assurant à la fois imperméabilité, résistance mécanique et décoration de façade, la réduction de l’épaisseur des murs porteurs car le système isolant placé à l’extérieur protège la structure des agressions climatiques.

Outre leur participation au confort et aux économies d’énergie, les isolants PSE nouvelles générations offrent également de hautes qualités propres à sa structure. D’un point de vue environnemental, le PSE ne nécessite que très peu d’énergie lors de sa production et permet d’en économiser considérablement pendant son utilisation, de plus il est composé de 98% d’air et de 2% de polymère styrène. Seule la vapeur d’eau est nécessaire à sa fabrication, il ne contient donc aucun gaz destructeur de la couche d’ozone. Le PSE est 100% recyclable.

D’un point de vue sanitaire, le PSE est un matériau inerte vis-à-vis des organismes vivants. Biologiquement neutre, il est stable dans le temps. Son composant de base (monomère styrène) est présent à l’état naturel dans de nombreux aliments. Matériau sain, il est quotidiennement utilisé dans de nombreuses applications (microbiologie, emballage de denrées alimentaires fraîches,…). Non irritant, le PSE ne nécessite pas de protections particulières (gants, masques, lunettes) lors de sa mise en œuvre.