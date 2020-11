Après des études très poussées, la société Prolians, en collaboration avec PMS industrie, vient de créer la première élingue de levage à usage unique. Les professionnels du ferraillage et du grutage le savent. Les élingues ont toujours été le point sensible du levage. Un domaine où le respect des conditions de sécurité ralentit les opérations et multiplie les difficultés en particuliers lors des opérations les plus fréquentes : celles du levage des treillis métalliques.

Prolians et la société PMS apportent désormais une réponse à la fois technique, économique et sécurisante : les sangles à usage unique Li-I. Ces sangles ressemblent à celles d’un usage classique (norme FEN 1492) de coefficient 7 de capacité et son dotées d’un numéro de traçabilité. Au-delà de la garantie de capacité de levage, une pièce plastique intégrée empêche toute réutilisation. En fait, ces sangles jetables sont surtout appelées â être mises en place sur les treillis lors de la préparation des lots chez les industriels ou les négociants. Leur mise en œuvre est simple, il suffit de former un nœud coulant avec la boucle conçue à cet effet et de glisser la pièce plastique de sécurité qui bloque la sangle. Une fois l’opération de levage réalisée, il devient obligatoire de libérer la pièce plastique et de déchiqueter la sangle avec un simple cutter pour la rendre non réutilisable. Cette élingue se met donc en place très vite et très facilement tout en offrant des conditions de sécurité maximale. Elle répond en outre parfaitement à toute la législation européenne en vigueur dans son domaine. Quand on sait que la France consomme (et soulève) chaque année plus de 400 000 tonnes de treillis soudés, on comprend mieux l’intérêt des élingues jetables. Les treillis sont d’ailleurs loin d’être les seules charges concernées. D’ores et déjà, ce petit bout de textile sophistiqué à été adopté par les opérateurs aux premiers rangs desquels figurent Descours & Cabaud. Sangle de levage Li-I du fabriquant PMS

ENT MARTIN - ZI CROIX DE METZ - 211 IMPASSE LAFAYETTE - BP 156 - 54206 TOUL CEDEX

Pascal MARTIN, Tél: 03.83.65.11.36 Ligne direct

Redacteur