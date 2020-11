La géothermie, une technique qui attire mais qui effraie souvent par sa fausse complexité. C’est la raison pour laquelle Avenir Energie lance Géopack, le premier kit chauffage préassemblé et prêt à installer.

Il fallait y penser, Avenir Energie l’a fait et il n’y manque rien. Géopack est donc aujourd’hui le premier kit chauffage géothermique préassemblé en usine et prêt à être installé. Il comprend bien sûr une pompe à chaleur extérieure eau/eau (de 5 à 15 kW), un compresseur scroll, un échangeur à plaque inox. S’y ajoute un capteur horizontal enterré en tube cuivre gainé de polyéthylène, un tableau de contrôle électrique, un kit hydraulique intérieur avec circulateur et soupape de sécurité et le système de plancher chauffant en tube polyéthylène. Cet ensemble est complété par des collecteurs permettant le réglage personnalisé de la température dans chaque pièce et un thermostat électronique. Avec une simple alimentation de 220 ou 380 V il utilise un fluide frigorigène R407C et délivre une puissance calorique couvrant une plage de 5 à 14, 9 kW. D’un encombrement restreint (largeur 50, hauteur 55, profondeur 28 cm) il se met en œuvre très facilement. Les tubes formant un réseau horizontal extérieur doivent être enterrés à 60 cm de profondeur. Ce kit chauffage peut aussi en option assurer l’eau chaude sanitaire, le chauffage d’une piscine ou encore un rafraîchissement. Il est complet et suffisamment abordable pour que chacun n’ai plus d’excuse pour ne pas s’en être doté… Géopack de Avenir Energie sur www.avenir-energie.com

Redacteur