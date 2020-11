Appréciée avant tout pour son excellent rapport Prix / Performances, METALIS 2 a forgé sa réputation sur sa simplicité de mise en œuvre, d'entretien et d'utilisation au quotidien. Une toute nouvelle version - METALIS 2 Ventouse - vient compléter la gamme des chaudières Sol Acier d'IDEAL STANDARD, et permet désormais de couvrir l'ensemble des configurations rencontrées, en première pose comme en remplacement. METALIS 2 Ventouse répond aux normes d'étanchéité les plus exigeantes et ses performances lui valent le label **CE.

La version Ventouse compte 3 modèles : Ventouse horizontale (incluant brûleur étanche monté, coude à 90° et terminal horizontal ajustable) et Ventouse verticale (incluant brûleur étanche monté, récupérateur de condensats et terminal vertical) disponible en couleur brique ou noire. Avec METALIS 2 Ventouse, simplicité d'installation et facilité d'utilisation sont poussées à l'extrême.

METALIS 2 VENTOUSE EN 4 POINTS

Développée sur la base de METALIS 2 25 kW, la nouvelle version Ventouse en reprend tous les atouts :

Totalement simple Chaudière au sol favorisant une installation rapide et facile. Régulation aisée à partir du tableau de bord à commande manuelle. (Thermostat électronique et régulation ECOCONTROL en option).

Economique Economique à l'achat : Prix parmi les plus modérés du marché. Economique à l'usage : ses performances en font une chaudière très peu gourmande en combustible.

Performante Chaudière mixte offrant un grand confort d'eau chaude sanitaire grâce à son ballon de 120 litres émaillé sans chrome. Débit parfaitement adapté : jusqu'à 200 l à Dt = 35°C en 10 mn.

Design Esthétique soignée ( jaquette en acier laquée époxy jaune) Ergonomie aboutie (angles arrondis, trappe de visite ballon ECS…etc)

INNOVATION IDEAL STANDARD : BRULEUR ET MODULE CHAUFFAGE INTEGRES DE SERIE

METALIS 2 est prête à poser et sa facilité de mise en œuvre a été particulièrement étudiée. Grâce à un processus spécifique de fabrication en usine, METALIS 2 est équipée de série d'un kit complet intégrant une vanne 4 voies et la pompe de chauffage. Il en résulte un gain de temps très sensible à l'installation, un profit d'espace, et une simplicité accrue pour les utilisateurs. De plus, elle est livrée avec son brûleur étanche pré réglé d'usine pour une étanchéité totale et une réduction des niveaux sonores garantis.