Chez Pierre Gréhal, le fabricant des outils Edma, le mouton à cinq pattes est une religion.

Ses experts viennent de créer un petit accessoire très malin qui va sûrement changer la vie de tous ceux qui découpent la tôle



Edma Outillage a construit sa réputation chez les professionnels autour des aspects innovants et astucieux de ses outils. Là où la main et les outils traditionnels butent, l’intelligence et la robustesse d’Edma Outillage franchissent l’obstacle. Fidèle à cette stratégie, l’entreprise vient encore une fois, avec brio, se mêler des affaires des couvreurs, des tôliers, des plombiers et d’une foule de bricoleurs avertis. Elle leur propose en l’occurrence un petit accessoire judicieux qui, une fois placé sur n’importe quelle perceuse, permet des découpes dont la facilité n’a d’égal que la précision. Le Nibblex, puisque c’est son nom, fonctionne à partir de l’entraînement de toutes les perceuses, quel que soit leur type ou leur marque. L’accessoire qui se présente sous la forme d’une petite boîte prolongée d’un outil de coupe se fixe sur le mandrin de la perceuse à l’aide de son embout 6 pans de 6,5mm. Equipé d’une matrice et d’un poinçon de découpe, le Nibblex autorise une découpe immédiate de la tôle par perforation. La forme biseautée de la matrice lui permet de venir se placer facilement sous la tôle pour servir de guide de découpe. De surcroît, la matrice s’oriente selon quatre positions différentes. Ceci permet à l’utilisateur de bénéficier d’une position optimale, quelle que soit la zone à travailler. Il faut bien sûr, au départ, effectuer l’amorce à l’aide d’un perçage ( avec un foret de 13 mm et bien sûr la perceuse). La découpe présentera, quant à elle, un sillon de 3,1mm de large. Le Nibblex ne recule devant aucune forme de tôle, qu’elle soit plane, ondulée ou trapèze. Son usage n’entraîne aucune déformation et il se joue du PVC comme du zinc ou de l’acier. Très léger, il va à coup sûr trouver une place légitime chez les couvreurs, les carrossiers, les plombiers, mais aussi chez une foule de métiers spéciaux ou la découpe est répétitive, même si celle-ci est occasionnelle. Le Nibblex pourra facilement être amorti dès son premier usage car son prix, aux alentours de 45 euros, est aussi mini que sa taille.

Nibblex de Edma Outillage 01.39.90.02.15 vente en GSB et sur www.grehal.com

Redacteur