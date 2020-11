Apparue en 1993, l’utilisation du tube de cuivre dans les planchers chauffants basse température (PCBT) est de plus en plus répandue. C’est en effet une solution des plus simples et des plus efficaces. Elle offre en outre l’avantage d’être réversible (fonction « plancher rafraîchissant »).

Un plancher « réversible » ! En ajoutant une simple pompe à chaleur, un circulateur et un ballon-tampon, les PCBT en cuivre traditionnels peuvent se transformer en planchers… rafraîchissants. On obtient alors un système « 2 en 1 », dont le confort est supérieur à une climatisation classique : pas de condensation ni de circulation d’air froid dans la maison et élimination des risques de propagation de légionelles. Un système des plus performants La possibilité de leur adjoindre une fonction rafraîchissante apporte une plus-value décisive aux planchers chauffants basse température en cuivre. La version « classique » de ces derniers bénéficie déjà d’une efficacité reconnue des professionnels : conductivité thermique environ mille fois supérieure à celle des matériaux de synthèse, coefficient de dilatation proche de celui du béton… autant d’atouts qui confèrent aux planchers en tubes de cuivre un rendement et une durabilité inégalés et leur permettent de respecter parfaitement les exigences de la nouvelle réglementation thermique. Côté bien-être, les PCBT cuivre ne sont pas en reste : ils permettent la diffusion d’une chaleur homogène dans toute la pièce, sans les inconvénients habituels du chauffage électrique. L’absence de radiateurs offre en outre la possibilité de profiter de manière optimale de l’espace habitable. Une technologie simple à mettre en œuvre La pose de planchers chauffants en cuivre a été grandement simplifiée par l’apparition de solutions intégrées, comprenant à la fois composants et accessoires. L’innovation que constituent les tubes de cuivre « recuits haute malléabilité » facilite en outre leur manipulation et leur déroulage. Le tube peut ainsi être cintré très rapidement et sans outillage, tout en évitant l’effet ressort que l’on rencontre avec d’autres matériaux. Aujourd’hui, il suffit de deux personnes pour poser un plancher de 50 m² en une demi-journée. Parfaitement adapté au brasage, le tube de cuivre permet également un raccordement à la fois simple et sûr des couronnes entre elles. Enfin, lors de la coulée de la chape, le tube peut être noyé directement dans le béton ou le mortier sans aucun risque, conformément à la réglementation en vigueur. Une parfaite fiabilité sur le long terme A la fois parfaitement imperméable à l’oxygène, pérenne et antibactérien, le tube de cuivre écarte les risques d’embouage du plancher chauffant. Sa durabilité exceptionnelle en fait un investissement extrêmement rentable sur le long terme : les frais d’entretien sont minimes et la durée de vie du système dépasse généralement 30 ans. Les économies réalisées par le particulier par rapport à un plancher en matériau de synthèse, peuvent ainsi atteindre jusqu’à 15 % sur 10 ans. Le Centre du Cuivre a rencontré des installateurs qui posent des PCBT cuivre au quotidien. Daniel Crozatier et Patrick Rambaud ont bien voulu apporter leur témoignage. Depuis combien de temps posez-vous des PCBT ? Patrick Rambaud : dès l’apparition des premiers PCBT en tubes de cuivre, c’est à dire depuis une quinzaine d’années. Auparavant, je posais des planchers chauffants en polyéthylène. Daniel Crozatier : je suis passé au cuivre il y a 3 ans, lorsque mon fournisseur habituel m’a proposé une solution intégrée comprenant le plancher en tubes de cuivre, la chaudière, le système de régulation, l’isolant de sol et le collecteur. Comment avez-vous entendu parler de cette technologie ? D.C. : c’est une solution encore méconnue, dont j’ai appris l’existence par le bouche-à-oreille. Je l’ai tout de suite proposée à mes clients, qui ont apprécié la qualité de l’offre et le bénéfice en termes de confort et de sécurité. Pourquoi avoir choisi le cuivre ? P.R. : d’abord, le cuivre présente de nombreux avantages techniques (durabilité, facilité de pose, efficacité liée à sa très forte conductivité thermique). La pose de PCBT cuivre est également très valorisante pour la profession, car le cuivre est un matériau noble, qui requiert un véritable savoir-faire (brasage, cintrage…). Enfin, l’innovation que constituent les planchers chauffants réversibles permet d’apporter une très forte valeur ajoutée à nos ouvrages. D.C. : les solutions « cuivre » sont la réponse idéale aux besoins de mes clients : un plancher chauffant doit être la garantie qu’il n’y aura pas de souci dans les dix ans qui suivent. Or avec le plastique, il y a régulièrement des problèmes d’embouage, qui provoquent des bouchons dans tout le réseau, parfois jusqu’à la chaudière ! Quels sont les avantages de ce matériau ? D.C : le cuivre utilisé dans les tubes de PCBT est très malléable et il peut toujours être soudé, afin de s’adapter à différentes situations ou rallonger des tubes si nécessaire. Si un coude subit un pincement trop important et doit être remplacé, ça n’oblige pas pour autant à jeter la couronne. On ne jette rien : les chutes peuvent toujours servir ! P.R. : sans oublier la rapidité d’installation. A deux ouvriers, on peut poser jusqu’à 100 m² en une seule journée. Ensuite, il ne reste plus qu’à couler la chape de béton. … et ses contraintes ? D.C. : il n’y a pas de contraintes, bien au contraire. Les solutions actuelles sont simples à installer et elles offrent la meilleure qualité, pour un investissement de départ à peine plus élevé. Tous les clients auxquels j’ai installé des PCBT en cuivre en sont ravis. P.R. : pour le particulier, le bénéfice se joue à long terme : pas de soucis d’entretien ou d’embouage des circuits, facture d’électricité réduite du fait de la conductivité supérieure du cuivre, meilleure garantie constructeur… Pour quels types de logements les PCBT cuivre sont-ils les plus indiqués ? D.C. : maisons individuelles, HLM, écoles… tout est possible ! Nous intervenons la plupart du temps pour des particuliers, aussi bien en pavillons qu’en appartements, mais il nous est également arrivé d’installer des planchers dans des bâtiments publics de grande ampleur. Nous avons récemment réalisé le chantier d’une école de Franconville : le sol du Gymnase de 250 m² y est désormais entièrement recouvert d’un plancher chauffant en cuivre ! P.R. : en ce qui me concerne, je travaille exclusivement pour des particuliers. Mais à partir du moment où la dalle de plancher est suffisamment basse pour permettre l’installation d’un PCBT, il n’y a aucune restriction sur la nature du bâtiment ou la surface à poser. …et les planchers rafraîchissants ? D.C. : même s’ils n’ont pas encore prouvé leur complète efficacité pour les très fortes canicules, les planchers à fonction rafraîchissante sont très bien adaptés aux habitations situées dans des régions ayant un climat tempéré.

