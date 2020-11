Il est rond, très design, simple et surtout très intelligent. L’ordinateur de poche Batipoche XP de Systemlog mémorise, concentre, classe, et transporte toute l’entreprise sur le chantier.

Laurent Costes fait partie de ces hommes à qui l’informatique doit beaucoup. Depuis plusieurs années, sa société Systemlog élabore des produits utiles et particulièrement pratiques destinés à rendre accessible l’informatique à des utilisateurs soucieux d’en tirer le meilleur profit sans pour autant se battre avec des logiciels sophistiqués. Plus de 4000 clients, pour la plupart des PME du BTP, utilisent aujourd’hui au quotidien ses ordinateurs de poche. Des appareils qui, dans leur famille, sont unanimement considérés comme des musts du genre. Batipoche XP, le dernier né de ces petits ordinateurs élaborés par Systemlog, a tout du jouet dans l’allure et le fonctionnement. Mais, derrière ses rondeurs ludiques, ce petit appareil est un véritable petit génie à l’usage des artisans. Dans un boîtier à peine plus grand que la main, Batipoche XP abrite un logiciel de gestion qui cumule une grande capacité à une étonnante ingéniosité. Pour faire court, avec ses quatre touches et son écran tactile, il permet tout simplement de transporter l’intégralité de son bureau sur le chantier. Les devis, les factures, les bordereaux de prix, agenda, fiches clients ou encore les fiches de suivi de chantier, tout s’y loge avec ordre et méthode et tout s’y retrouve en un simple geste du doigt. Bien sûr, Batipoche XP se synchronise d’emblée avec tout les PC et délivre les courriel aussi bien que les grands. Il peut même, grâce à sa fonction GPS, élaborer les itinéraires ou vous sortir des labyrinthes routiers dans lesquels, quelques fois, vont se nicher les chantiers les plus espiègles.

Ordinateur pocket Batipoche XP de Systemlog chez tous les revendeurs de Systemlog ou sur www.systemlog.fr

