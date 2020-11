Forte de son expertise dans le domaine des bétons, SIKA, spécialiste de la chimie appliquée à la construction, propose de nombreuses solutions techniques dans le domaine des bétons esthétiques. Aujourd'hui, SIKA complète son offre avec Sika Pavédéco® une nouvelle gamme permettant de concevoir des revêtements de sols extérieurs décoratifs destinés aux aménagements publics ou privés (rues piétonnes, rond-points, places de parking, trottoirs, allées de jardin, terrasses, plages de piscine, ...).

Composée de deux systèmes, Sika Pavédéco® Imprimé et Sika Pavédéco® Pochoir déclinés dans 13 coloris (brun, champagne, neige, ardoise, cannelle, tilleul, tommette, saumon, rouge, pavé, terre, jaune et pierre), cette gamme offre une large palette de solutions décoratives et de nombreuses solutions de personnalisation.

Conçus pour répondre aux exigences des sols soumis à des trafics légers, les systèmes Sika Pavédéco® présentent plusieurs avantages par rapport aux solutions traditionnelles (pavés, dalles ou carrelages) en :

assurant un entretien réduit,

évitant la pousse de végétation dans les joints,

éliminant les risques de déchaussement ou d'affaissement.

Enfin, stables aux UV, ils sont insensibles aux hydrocarbures et aux huiles minérales.

- SIKA PAVEDECO® IMPRIMÉ

Le système décoratif Sika Pavédéco® Imprimé est un procédé original permettant de reproduire fidèlement l'esthétique et la texture des dallages en pierre ou des pavés avec joints marqués, sur les supports en béton.

Il se compose d'un durcisseur à base de ciment, d'un agent de démoulage en poudre hydrophobe Séparol Poudre et de 6 types de moule en élastomère permettant chacun d'obtenir un motif spécifique.

La mise en œuvre de ce système se déroule en plusieurs étapes:

- application du durcisseur coloré, sur béton frais, par saupoudrage sur l'ensemble de la surface concernée (consommation: 5 à 8 kg / m2 selon les coloris),

- après talochage, saupoudrage de l'agent de démoulage Séparol poudre (consommation 0,3 kg / m2),

- marquage par application des moules par pression (un jeu de 6 moules est nécessaire pour un chantier) lorsque le béton commence à tirer,

- après 24h00, lavage de la surface au jet d'eau pour éliminer le démoulant.

- SIKA PAVEDECO® POCHOIR

Sika Pavédéco® Pochoir est un procédé conçu pour la réalisation de revêtements décoratifs sur béton frais, permettant de reproduire à l'identique les aspects de surface de type pavés, petites dalles ou briquettes avec joints apparents gris.

Il se compose d'un durcisseur décliné dans 13 coloris (sac de 25 kg) et de 7 trames à motifs (fournies en rouleaux de 100 mètres).

La mise en œuvre de ce système se déroule en plusieurs étapes:

coulage du béton frais, suivi d'un talochage,

pose et incorporation de la trame à l'aide d'un rouleau,

saupoudrage du Sika Pavédéco® Pochoir sur l'ensemble de la surface (consommation: 2 à 3 kg / m2),

talochage et lissage,

retrait de la trame lorsqu'il n'y a plus de ressuage.

Vingt quatre heures après l'application, les systèmes Sika Pavédéco® Imprimé et Pochoir doivent être complétés par l'application de Sikagard Décor Incolore afin d'assurer une protection anti-taches durable du revêtement de sol (consommation: 0,25 litres/ m2).