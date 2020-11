Voilà un vrai petit produit qui a tout d'un grand ! Le bloc-baie est entré dans les us et les coutumes de la pose d’éléments fermants (portes, fenêtres, portes de garage). Si cela représente déjà un réel « plus produit » par le gain de temps sur un chantier donné; Digor est allé encore plus loin, en imaginant ce bloc en matériau composite ! génial, il ne pèse donc plus que 90 kg pour le bloc fenêtre !

Ce bloc-baie intègre la menuiserie et l’ensemble des solutions d’occultation (volet battant ou volet roulant) dans un cadre complet autour duquel on construit le mur. Jusque là, rien d’original ! Mais là, où cela devient génial, c’est dans le choix fait du matériau qui le compose : le Woodkoat, matériau composite à base de farine de bois (80% et de polymère divers 20%) … Conclusion, c’est tout léger, pourtant porteur (même résistance qu’un linteau traditionnel) et il fallait y penser. Deux personnes suffisent à le manipuler sur le chantier ! Il lui manque peut être un plus large choix dans la gamme de portes, fenêtres, couleurs etc… Mais, produit à suivre…..

Redacteur