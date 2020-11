Le circulateur Salmson NXL est une valeur sûre, bien connue pour sa simplicité d'installation et sa sécurité de fonctionnement. Pourtant, soucieux d'apporter des solutions toujours mieux adaptées aux attentes des professionnels, Salmson réussit à améliorer encore ce produit en proposant maintenant le NXL***.

Ce circulateur 3 vitesses (d'entraxe 180 mm, avec raccords unions) innove plus particulièrement en offrant la possibilité d'être raccordé électriquement du côté gauche ou du côté droit, au choix, ainsi que de positionner la boite à bornes dans toutes les positions (3-6-9-12 h) en fonction des conditions de montage. Ces caractéristiques en font un véritable "circulateur passe-partout". Idéal pour le remplacement, il trouve sa place en toutes circonstances, y compris dans les espaces réduits ou difficiles d'accès.

Les connexions électriques par clips, la vis couvercle imperdable, les méplats sur le corps pour positionner facilement la clé, participent également à la simplicité et à la rapidité d'installation du NXL ***. Pour rendre le circulateur encore plus robuste, un filtre anti-particules renforce la protection moteur et limite les risques de gommage. La circulation double flux évite le colmatage et assure un dégazage automatique. En outre, la cartouche en inox qui enveloppe le fluide véhiculé garantit une parfaite étanchéité tout en préservant le moteur face à des eaux agressives.

Disponible dès maintenant, le NXL*** peut équiper des installations jusqu'à 15 radiateurs pour une surface chauffée de 200m² ou 100 m² de plancher chauffant.

A l'occasion de son lancement, le NXL*** bénéficie, en série limitée, d'un packaging très pratique et très original réutilisable comme boite à outils. Notons que, dès janvier 2005, le NYL (entraxe 130 mm, raccords-unions) et le NZL (entraxe 120mm, brides) deviendront eux aussi des circulateurs " 3 étoiles ".

Circulateurs Salmson :

Une offre complète, cohérente, des réponses sur mesure pour chaque installation de chauffage domestique. Salmson met à la disposition des plombiers/chauffagistes une gamme complète de solutions techniques adaptées à chaque installation, pour le neuf comme pour le remplacement :