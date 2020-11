Habiller sa piscine de toute la douceur des galets longuement polis par la mer… C’est un plaisir que les Australiens se réservaient jusque là jalousement. La société Pebble vient enfin de mettre un terme à cet abusif privilège. Elle offre désormais à toutes les piscines ses robes sensuelles de galets.

Quelles soient petites ou grandes, rondes ou rectangulaires ou encore couvertes ou ouvertes, en matière de revêtement, la plupart de nos piscines devaient jusqu’à présent se contenter le plus souvent de l’incontournable robe «municipale» bleu et lisse.

Grâce à Pebbletec de Pebble ces temps sont maintenant révolus. Le revêtement Pebbletec permet en effet d’habiller sa piscine d’un fin drapé de doux galets, dont on peut choisir la couleur dominante dans quatre camaïeux turquoise, bleu, beige ou brun.

Ces petits galets naturels, soigneusement sélectionnés par leurs tailles et leurs couleurs, forment une couche dure montée sur un mélange de cristaux et de ciment d'environ 2 cm d'épaisseur. La surface présente une masse compacte de petites pierres rondes constituant un revêtement indestructible et naturellement anti-dérapant. Sa texture est agréable, attrayante et par-dessus tout, inusable. L'application réussie d'un intérieur de galets sur un fond de piscine en béton est assez simple et très rapide. Une très grande piscine peut ainsi être terminée en un seul jour.

Pour être posés, les galets, une fois mélangés au ciment et à d'autres matériaux, sont appliqués soit manuellement, soit à l’aide d’une pompe, par couche de 2 cm à l'intérieur de la piscine. Cette couche est ensuite enduite de mortier pour une finition parfaite. Lorsque le matériau commence à durcir, une forte pression d'eau est effectuée afin d'exposer la couche supérieure des galets. Il faut souligner que le ciment spécifique de Pebbletec possède une grande propriété d’adhésion, tant sur le béton du bassin que sur les galets. L’imperméabilité totale de ces derniers les met à l’abri de tous détachements ultérieurs.

Par son caractère naturel et ses propriétés antidérapantes le revêtement Pebbletec peut également être utilisé en bordure de bassin, dans les allées et même sur les terrasses. Il permet ainsi de réaliser une harmonie de matériaux et de tons sur l’ensemble du site du bassin, jusqu’aux surfaces annexes. Plus solides que le béton, moins cassants que les carrelages, les galets ne craignent ni les chocs ni les traitements rudes. Généralement, le passage d’un simple balai brosse suffit à leur entretien.

L'utilisation des galets dans les piscines s’est développée depuis une quinzaine d’années en Australie. Tout d'abord conçue comme une alternative au marbre, au ciment ou au carrelage, elle est devenue sur ce continent extrêmement populaire. Dans ce pays, la piscine est en effet fréquentée toute l’année très intensivement. Les galets, offraient à cet égard un gage de pérennité très supérieur à tous les autres matériaux. Les petits galets Pebbletec gagnent maintenant l’Europe, avec la perspective d’un même succès. Le plus difficile restera peut-être au final le choix de la couleur, sachant qu’en France, pour les puristes, ça ne peut-être que celle des plages de Nice ou d’Etretat…