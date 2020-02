Wûrth, le découvreur d'innovation, lance sur le marché le W-DLF. Un disque abrasif 2 en 1 étonnant qui cumule les qualités des disques-plateaux et des disques-fibres

Le distributeur Würth peut une fois de plus revendiquer son titre de meilleur découvreur d'innovation. Son produit de rentrée, le W-DLF, est en effet dans le domaine de l'abrasion un concentré de technologie et de polyvalence. Ce disque abrasif dont l'architecture curieuse rappelle un éventail, cumule les fonctions et les avantages des disques fibres et des disques plateaux. Cet assemblage mixte est constitué d'un plateau sur lequel sont solidement collés en corolle des lamelles en fibre non tissée inclinées à 12°. Essentiellement destiné aux travaux de fortes abrasions, le W-DLF trouve particulièrement sa place lors de tâches d'ébarbage, d'effacement de cordons de soudure, d'ébavurage, de chanfreinage ou encore lors de décapage de rouille ou de préparation des surfaces. Autant d'applications qui vont de la métallurgie au bâtiment en passant par la chaudronnerie, l'aéronautique, la fonderie, la carrosserie ou la construction mécanique. Disponible en corindon ou en zirconium dans des diamètres de 115 et 125 mm, ce disque offre de multiples qualités. Outre un bon enlèvement de matière, il permet également une finition régulière, sans effet de satinage. Deux qualités auxquelles s'ajoute une longue durée de vie, ce qui se traduit par des économies, tant en achat qu'en main d'œuvre. En effet, la durée de vie d'un disque W-DLF équivaut selon Würth, à 2 disques lamelles classiques ou 5 disques fibres. Avec un tel concentré de qualités, le W-DLF de Würth devrait se hisser rapidement au sommet du hit parade des meilleures ventes de disques.



Disques abrasifs W-DLF, vente directe par le réseau des 1800 commerciaux de Würth et www.wurth.fr

