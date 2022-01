Depuis le 1er janvier, toutes les communes de France doivent être en capacité de recevoir les demandes d’autorisations d’urbanisme en ligne, et pour celles de plus de 3 500 habitants, de les instruire de façon dématérialisée. Aurélien de Nunzio, fondateur d'Algar (ex Permettez-moi de construire), revient pour Batiweb sur cette nouveauté, et sur les solutions que la proptech française propose.

Pourquoi avoir créé Algar (ex Permettez-moi de construire) ?

Aurélien de Nunzio : L’un des premiers problèmes que rencontrent les gens dans un projet de construction ou de rénovation ce sont les démarches d'urbanisme, c'est-à-dire les permis de construire, les déclarations préalable de travaux… Je me suis aperçu que tout ça était un vrai parcours du combattant, et c’est à ce moment là que j'ai décidé de créer une première petite structure, tout seul et à mon compte, puis ça s’est rapidement développé car la demande est très forte.

Est-ce que vous pensez que les communes de plus de 3 500 habitants sont prêtes pour ces procédures de dématérialisation ?

A. De Nunzio : Non, car aujourd'hui les mairies n’ont pas accès à des outils informatiques et des systèmes d'information innovants et réactifs. Par exemple, quand nous leur envoyons des dossiers numériques et qu'il s’agit d'ouvrir un PDF, les mairies sont un peu perdues. Je ne caricature pas, il y en a pas mal qui se trouvent dans des petites communes, et on ne peut pas leur en vouloir d'être parfois à la traîne... ce que je regrette par contre, c’est la décentralisation c'est-à-dire que la constitution française veut que les collectivités territoriales soient indépendantes, et donc l'État ne peut imposer un seul outil pour tout le monde. Chaque mairie doit se débrouiller pour se munir d'un service de saisie par voie électronique. Il y a donc urgence à faire évoluer le matériel informatique de nombreuses collectivités, car il n’est parfois plus adapté.

Qu’est ce qui a changé pour Algar depuis le 1er janvier ?

A. De Nunzio : Chez Algar, tous les dossiers que nous envoyons sont en papier (à peu près 50 dossiers chaque matin), ensuite nous proposons un suivi en ligne à nos clients, et ce, tout en gérant l'administratif. Alors quand la mairie nous envoie des documents, nous les numérisons également. Donc ce process ne va pas changer grand chose, pour nous. En revanche, ce qui évolue réellement c’est le fait que l’on va pouvoir systématiquement envoyer nos dossiers de manière digitale, mais attention, ce n’est pas une dématérialisation complète, puisque la plupart des mairies vont continuer à renvoyer leurs retours en papier.

Vous dites : « Si déposer un dossier de manière numérique est une chose, pouvoir l’instruire numériquement en est une autre », qu’entendez-vous par là ?

A. De Nunzio : Car il ne suffit pas de déposer son dossier en ligne. Le véritable sujet, je pense, c'est d’instruire le dossier de manière digitale, c'est-à-dire d’avoir des outils qui permettent aux services instructeurs de regarder le dossier sans devoir le rematérialiser. Les outils mis à disposition des collectivités doivent évoluer pour que les mairies n’aient pas à rematérialiser les dossiers afin de les instruire et imprimer à leurs frais les dossiers déposés numériquement. Cela serait un non-sens total.

Demander un permis de construire n'est pas une démarche administrative simple. C'est de l'urbanisme, il y a énormément de dossiers. Ce sont les collectivités locales, et la réglementation est propre à chaque commune… Tout ceci rend celà très compliqué. Le permis de construire est l’une des dernières démarches administratives à dématérialiser, et certainement l'une des plus compliquées.

Quels sont vos prochains objectifs pour 2022 ?

A. De Nunzio : Structurer nos équipes commerciales pour développer encore plus nos offres dédiées aux professionnels lancées récemment, et qui commencent à bien marcher !

Propos recueillis par Marie Gérald

Photo de Une : ©Algar