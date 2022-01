Gestion et suivi de chantiers : Placeshaker lève 4,5 millions d'euros

Placeshaker, éditeur d'un logiciel spécialisé dans la gestion et le suivi de chantiers, annonce avoir levé 4,5 millions d'euros auprès des fonds d'investissement NextStage AM, Finorpa Gestion, et Ouest Croissance (groupe Banque Populaire). Cette levée de fonds lui permettra notamment de doubler ses effectifs et se déployer partout en France.

Depuis 2017, Placeshaker édite deux outils pour faciliter la gestion et le suivi de chantiers pour les professionnels : le logiciel Articho, qui a permis d'accompagner plus de 2 500 chantiers depuis trois ans, et PlaceRenovation, une plateforme collaborative qui améliore la communication entre les différents acteurs d'un projet de travaux (architectes, artisans et fournisseurs).

Concrètement, le logiciel Articho permet au professionnel de gérer un portefeuille de clients et chantiers, d'estimer un projet en quelques clics, d'automatiser le chiffrage des travaux (avec un gain de temps de 70 % par devis), de réaliser la comptabilité, de communiquer avec les différents acteurs du projet (architectes, fournisseurs, ouvriers, clients...), ou encore de stocker et annoter des plans, photos et documents.

L'ambition de Placeshaker : « Devenir le logiciel de référence en matière de gestion et de suivi de projets de rénovation et de travaux : de la réalisation du devis à la finalisation du chantier en passant par la création de plans en 3D ou encore l'achat des matériaux et la facturation ».

En seulement deux ans et malgré la crise sanitaire, l'entreprise est parvenue à multiplier par 5 son chiffre d'affaires, et à atteindre la rentabilité opérationnelle dès 2020.

Ce jeudi 20 janvier, Placeshaker a annoncé avoir levé 4,5 millions d'euros auprès des fonds d'investissement NextStage AM, Finorpa Gestion, et Ouest Croissance (groupe Banque Populaire).

« Dans le secteur du bâtiment, les outils digitaux sont essentiellement orientés vers l'acquisition clients et moins vers l'éxécution opérationnelle des chantiers comme le fait Placeshaker. C'est pourquoi la société se démarque des autres acteurs du marché et a un fort potentiel à exploiter. De plus, la capacité d'éxécution de l'équipe, la profondeur de marché du secteur de la rénovation et des travaux, et la très forte croissance qu'a connu Placeshaker en très peu de temps nous ont convaincu d'investir et d'accompanger la société », explique Bastien Aversa, chargé d'affaires au sein de NextSage AM, en charge de l'opération.

Cette levée de fonds devrait lui permettre de doubler ses effectifs d'ici 2022 et le nombre de chantiers par an, mais aussi d'ouvrir de nouvelles antennes, notamment à Lyon, Lille, Nantes, et Nice, après en avoir ouvert en Île-de-France, à Bordeaux, Avignon et Montpellier en 2021.

Claire Lemonnier