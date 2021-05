Le problème récurrent des gouttières est qu’elles se bouchent facilement, des solutions de crapaudine et grillages en PVC existent mais sont inefficaces. Grace à sa surface plane et lisse, invisible du sol, le pare feuilles en aluminium anodisé empêche les feuilles, débris, aiguilles de pins, nids d’oiseau … d’obstruer vos gouttières. Un vent de 10 km/h suffit pour balayer les feuilles. Il n’y a plus de risque de gouttières bouchées !