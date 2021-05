AEG consolide sa position auprès des professionnels avec 3 nouveaux outils PRO18V et un nouveau service après-vente : PRO REPAIR SERVICE.

Dans la droite ligne de sa stratégie de développement, AEG complète sa plateforme d’outils sans fil PRO18V utilisables avec les mêmes batteries 100 % compatibles et rétrocompatibles avec l’ensemble de la gamme.



Zoom sur :

La boulonneuse à chocs BSS18HTF12B6 : surpuissance avec un gros couple de desserrage de 2 100 Nm et de serrage de 1 550 Nm.

surpuissance avec un gros couple de desserrage de 2 100 Nm et de serrage de 1 550 Nm. La riveteuse BNZ18 : praticité et performances avec 10 000 N en force poussée.

praticité et performances avec 10 000 N en force poussée. Le mini compresseur BK18C : un outil pratique et compact pour un usage quotidien.

CONCEPT PRO18V, une gamme évolutive pour équiper les professionnels selon leurs beoins

Le concept PRO18V permet d’acheter de nouveaux outils à son rythme et selon ses moyens grâce à deux solutions au choix :

L’achat d’un starter pack composé d’un outil + 1 ou 2 batteries Pro Lithium-Ion 18V + 1 chargeur,

ou

l’acquisition d’un pack Pro-Lithium composé d’1 ou 2 batteries Pro Lithium-Ion 18V et d’un chargeur.

Il suffit ensuite d’acheter les autres outils de la gamme PRO18V en version “0” (sans batterie ni chargeur) et de les associer à la batterie du starter pack ou au kit batterie + chargeur.



La gamme s’enrichit chaque année depuis plus de 120 ans avec de nouveaux outils qui répondent aux besoins exprimés par les professionnels et concentre le meilleur de la technologie :

Des fonctionnalités toujours plus pratiques pour faciliter le travail des artisans.

toujours plus pratiques pour faciliter le travail des artisans. Une ergonomie sans cesse étudiée grâce à l’extrême compacité et la légèreté des outils pour accroître le confort d’utilisation et travailler sans effort.

sans cesse étudiée grâce à l’extrême compacité et la légèreté des outils pour accroître le confort d’utilisation et travailler sans effort. Des batteries 100 % compatibles et rétrocompatibles avec l’ensemble de la gamme PRO18V. Les batteries High Demand AEG offrent 35 % de puissance en plus par rapport aux précédentes technologies de batterie.

avec l’ensemble de la gamme PRO18V. Les batteries High Demand AEG offrent 35 % de puissance en plus par rapport aux précédentes technologies de batterie. Une motorisation à la pointe de la technologie, notamment pour les outils équipés de moteurs Brushless (sans charbons) plus compacts, plus puissants et plus endurants, grâce à l’association unique de trois technologies de pointe.