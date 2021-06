ALLURE et FETUNA, le confort et l'élégance de deux stores de terrasse haut de gamme

Réalisés sur mesure, leur design et finitions impeccables participent instantanément à l’attrait d’une terrasse agréablement aménagée. Leurs lignes modernes et épurées renforcent le cachet esthétique de la façade et valorisent l’ensemble de la maison. La sobriété de leur style s’harmonise aussi bien avec les maisons contemporaines qu’avec les façades traditionnelles et leur conception est particulièrement bien adaptée pour les terrasses de grande dimension.

Des stores élégants, multifonctions, efficaces et high-tech

À leur design unique et personnalisable, est associée une fabrication extrêmement robuste où chaque détail est considéré pour intégrer les contraintes les plus drastiques en matière de résistance au vent et de performances thermiques.



Ils intègrent en standard ou en option toutes les avancées technologiques permettant d’améliorer le confort et le bien-être des habitants mais également de donner une plus-value à l’habitat.



Élégants

Design épuré

Personnalisation avec + 300 toiles

Différentes couleurs d’armatures

Multifonctions

Lambrequin enroulable

Éclairage LED intégré avec variateur

Efficaces

Avancée jusqu’à 4 m

Automatisme vent ou vent/soleil

High-tech

Pilotable à distance

Place au confort toutes options sur une terrasse chic et accueillante

Au frais...

Protections solaires à part entière, les stores bannes ALLURE et FÉTUNA optimisent la thermique de la maison, abaissant jusqu’à 5 °C la température sous le store et limitant la surchauffe à l’intérieur.



... Tranquille !

Ils sont équipés d’un lambrequin enroulable électrique multifonction qui permet de protéger du soleil rasant, de créer un espace d’intimité sur la terrasse ou servir de surface pour la vidéo projection. Totalement intégré au store, il est invisible une fois remonté.



... De jour comme de nuit !

Un éclairage LED est intégré dans toute la longueur des bras des stores pour prolonger agréablement les soirées sur la terrasse. Les rampes lumineuses sont discrètes et diffusent une lumière blanc chaud pilotable grâce à un variateur de lumière qui permet de régler l’ambiance lumineuse en fonction des besoins et du moment. Cette télécommande peut aussi gérer l’ouverture/fermeture du store et la manœuvre du lambrequin.



Ma terrasse, mon style !

Finies les toiles banales... Les stores ALLURE et FÉTUNA sont 100 % personnalisables et disponibles dans un large choix de plus de 300 toiles acryliques ou micro-aérées, unies, rayées ou jacquard qui s’harmonisent avec les éléments de la façade et s’adaptent à tous les styles. Belles autant qu’efficaces, elles remplissent toutes les fonctions indispensables au confort et la praticité : résistance aux intempéries, déperlantes, anti salissures, hautement réfléchissantes et anti-UV.

Leurs armatures s’accordent également aux coloris de la façade et de la toile grâce aux nombreuses couleurs de laquages disponibles en version standard, toucher sablé ou aspect métal.



Côté dimensions, ALLURE et FÉTUNA permettent d’aménager d’importantes surfaces, avec une largeur maximale de 11,82 m d’un seul tenant. Avec une tombée allant jusqu’à 4 m, ils créent une ombre portée de grande envergure particulièrement efficace thermiquement.

Toujours impeccablement déployée, la structure renforcée des stores assure une excellente tension de la toile. En position fermée toiles et mécanismes disparaissent dans un coffre aux lignes simples et élégantes qui protège le store des aléas climatiques et prolonge sa durée de vie.



Connecté et bien plus !

Pilotables à distance, les stores bannes ALLURE et FÉTUNA sont motorisés et compatibles avec l’interface Well’com qui permet de piloter le store avec une télécommande 4 canaux.

Ils peuvent être équipés d’un automatisme vent/soleil. Le détecteur sécurité vent analyse via un anémomètre l’intensité du vent et relève automatiquement le store lorsque le seuil de tolérance est atteint. Le détecteur soleil automatise la descente du store quand le soleil apparaît.