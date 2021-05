Depuis quelques années, de nouvelles solutions de mise en œuvre des maçonneries en brique émergent pour gagner en productivité sur chantier, et faciliter le travail de pose des maçons. Avec son mortier-colle prêt à l’emploi fix’bric, la marque bio’bric permet aux maçons de livrer des chantiers propres, avec une qualité d’ouvrage soignée, et dans un temps record. Tout cela en améliorant les conditions de travail des poseurs !

La propreté sur chantier

Un chantier propre et respectueux de l’environnement.



Mis en œuvre au pistolet électrique (ou démultiplié), fix’bric est appliqué sous forme de cordons de colle : le 1er, côté extérieur du mur, sur la 2e paroi de la brique et le 2nd, côté intérieur du mur, sur la 1re paroi de la brique. De par sa texture, la colle se fixe directement sur les parois de la brique et n’est donc pas sensible au vent. Une fois le mur monté, le mortier-colle est invisible et le jointement de meilleure qualité, ce qui confère au chantier un rendu très propre visuellement.

Le conditionnement du fix’bric en poches souples de 600 ml permet de produire 4 fois moins de déchets d’emballage, comparé à l’utilisation d’un mortier joint mince. Cette faible quantité de déchets est d’ailleurs évacuable en déchetteries classiques. Toujours plus respectueuse de l’environnement, comparé à un mortier joint mince ou traditionnel, cette nouvelle méthode de mise en œuvre ne nécessite pas l’utilisation d’eau sur chantier.

L'efficience sur chaque construction

Colle prête à l’emploi pour une fiabilité et rapidité de montage .



Sous avis technique*, la colle prête à l’emploi fix’bric permet d’attaquer la mise en œuvre dès l’arrivée sur chantier et de s’affranchir du nettoyage des outils pour une journée 100 % dédiée à la mise en œuvre. On estime le gain de temps jusqu’à 1h30 pour une équipe de 2 maçons sur une journée.



La formule prête à l’emploi garantit la fiabilité de l’encollage en évitant les aléas liés à la préparation d’un mortier.



La dépose de la colle est rapide, elle peut même se faire par grand vent. Et pour encore plus de productivité, l’adhérence de fix’bric est 14 fois plus rapide qu’un mortier :

Très bonne adhérence 5 heures après la pose.

Adhérence définitive à 2 jours, là où le mortier joint mince l’est à 25.

La prise en compte des conditions de travail

Solution pour améliorer le confort de pose .



Ne nécessitant aucun mélange ou malaxage, la colle prête à l’emploi fix’bric garantit une plus grande souplesse dans l’organisation du chantier ; les maçons peuvent démarrer et arrêter le chantier quand ils le souhaitent. Au-delà du confort de pose grâce à l’utilisation d’un pistolet électrique, le principe du montage au fix’bric permet d’éviter les nuisances sonores et le recours à tout matériel encombrant type bétonnière, brouette, seau, etc.



Avec une consommation de 16 à 18 poches pour une maison de 140 m² de mur, les poids manutentionnés par les maçons sont significativement réduits. À titre d’exemple :

* fix’bric s’utilise exclusivement sur les briques rectifiées bgv20 de la marque bio’bric, en maison individuelle. Cette colle prête à l’emploi est sous avis technique n° 16/18-766_V2 sur le procédé fix’bric Nord & sous avis technique n° 16/18-767_V2 sur le procédé fix’bric Sud.

