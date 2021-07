Découvrez la gamme gaine icta 3422 plus résistante aux UV

L’arrivée de la technique numérique apporte une augmentation énorme de la qualité lors du réglage d’une installation frigorifique ou d’une pompe à chaleur. Les manomètres froid numériques fournissent des mesures extrêmement précises de la température et de la pression, déterminent le sous-refroidissement et la surchauffe mais permettent aussi un tirage au vide sûr de l’installation grâce à la mesure du vide précise. Et avec l’App testo Réfrigération confortable, la mise en service, la maintenance ou la réparation se réalisent encore plus rapidement !