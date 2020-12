La ville de Courcelles-lès-Lens connaît une croissance démographique importante depuis plusieurs années. Pour répondre aux besoins de ses administrés, la mairie a lancé un concours en 2017 pour transformer* un ancien local commercial, laissé en désuétude, en une médiathèque qui viendrait remplacer la bibliothèque existante devenue trop étroite.

L’agence lilloise ZITA ! DAMIEN GUIOT ARCHITECTES-URBANISTES a été retenue pour sa proposition singulière en toiture. Elle a imaginé des modules en volumes, qui rappellent l’échelle des maisons avoisinantes depuis l’extérieur et permettent de conserver de grands espaces libres de poteaux côté intérieur. Ces douze larges coques (8 x 8 m) sont identiques, orientées différemment afin d’animer le projet. Elles sont revêtues de 2 500 m² de membranes RUBBERGARDTM EPDM de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS.

Au-delà de leur qualité d’étanchéité première, elles jouent un rôle architectural essentiel dans ce projet. Leur couleur noire révèle l’esthétique des toitures en pente qui deviennent façades. Contrastant avec la brique rouge et le verre de l’enveloppe, elles participent à la signature architecturale du bâtiment. « Cette mise en oeuvre est totalement atypique. Avec une seule solution, nous avons pu traiter à la fois l’étanchéité et le parement. Elle a permis au maître d’ouvrage de réaliser des économies sans faire l’impasse sur la qualité et la durabilité. », souligne l’architecte DAMIEN GUIOT.

Crédit photo ZITA ! Damien Guiot architectes-urbanistes

Ce parti pris innovant constituait l’un des enjeux du chantier. L’architecte DAMIEN GUIOT, l’entreprise DUBOIS COUVERTURES et FIRESTONE BUILDING PRODUCTS ont collaboré étroitement pour valider, avec le bureau de contrôle DEKRA, les aspects techniques et réglementaires de cet ERP. Agréée FIRESTONE BUILDING PRODUCTS, DUBOIS COUVERTURES a réalisé une pose précise et soignée des membranes, notamment en descente de façades :



- leur épaisseur de 1,5 mm limite le masque des joints des panneaux bois pour un effet le plus lisse possible depuis le rez-de-chaussée,

- leur largeur de 3 m diminue le nombre de joints et simplifie la mise en oeuvre en adhérence totale,

- leur élasticité supérieure à 300 % épouse les formes de cette toiture en relief, au plus près de l’esthétique recherchée,

- leur pose s’effectue à froid, sans flamme, grâce au collage sur les panneaux bois qui reposent sur une ossature métallique. Les risques d’incendie sont fortement limités.

Crédit photo FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

Les jeux de toiture mettent en scène le circuit de l’eau de pluie. Un réseau de chéneaux a ainsi été créé à l’aide des membranes RUBBERGARDTM EPDM. L’eau ruisselle librement vers les gargouilles métalliques, qui la rejettent dans les noues plantées aux alentours. Ce réseau se lit à l’intérieur des espaces à travers les poutres tridimensionnelles qui dissimulent l’électricité et la ventilation. L’installation des chéneaux était périlleuse car l’entreprise DUBOIS COUVERTURES avait environ 40 cm de largeur entre deux parois verticales pour réaliser le collage.



Proche de ses clients, FIRESTONE BUILDING PRODUCTS a accompagné l’entreprise durant tout le chantier. Un technicien dédié était à son écoute pour tout éventuel conseil autour de la mise en oeuvre en partie courante et sur les points singuliers. Il s’est également rendu sur place pour valider la pose.

* L’agence a conservé uniquement quelques murs de maçonnerie et la dalle basse.

■ UNE MISE EN OEUVRE MÉTICULEUSE :



Chaque coque est vitrée sur son pan le plus haut afin d’inonder de lumière le coeur de la médiathèque et d’offrir des vues sur le paysage depuis l’intérieur. « Nous souhaitions transformer cet ancien temple de la consommation en une cathédrale de la culture lumineuse, en prenant le meilleur de l’un et de l’autre. », explique l’architecte. Pour une esthétique minimaliste, les impostes des menuiseries aluminium sont recouverts des membranes RUBBERGARDTM EPDM. L’entreprise DUBOIS COUVERTURES a également effectué les raccords étanches au niveau des fentes de ventilation en partie haute. Une réponse technique au système de toiture froide.



Les 2 500 m² de membranes RUBBERGARDTM EPDM ont été installés par adhérence totale avec la colle BONDING ADHESIVE BA-2012 de FIRESTONE BUILDING PRODUCTS. Depuis une nacelle, l’étancheur déroulait la membrane à l’endroit exact où elle devait être posée. Il relevait un côté pour l’encollage puis le rabattait sur le panneau bois pour la fixation. Il a effectué la même tâche sur le second côté. Cette technique sans flamme garantit une pose confortable, rapide et sans aucune perforation. D’une épaisseur de 1,5 mm, elle possède un poids surfacique de 1,85 kg/m² qui permet de ne pas alourdir la charpente et facilite la manipulation des étancheurs sur le chantier.

Crédit photos FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

■ UNE RÉPONSE DURABLE :



De couleur noire, les membranes RUBBERGARD™ EPDM limitent les éventuelles traces qui pourraient apparaître dans le temps avec la pluie. Un véritable atout pour ce projet car les points les plus hauts se trouvent à près de 9 m du sol et ne peuvent donc pas être nettoyés régulièrement. Les interventions annuelles* de maintenance sont donc restreintes. La durée de vie de plus de 50 ans des membranes RUBBERGARD™ EPDM protège également efficacement et pour longtemps le bâtiment des rayons UV et de l’ozone. Leur élasticité supérieure à 300 %** est gage de souplesse, permettant de s’accommoder des mouvements relatifs du bâtiment, des irrégularités du support et des variations de température importantes.

Crédit photos FIRESTONE BUILDING PRODUCTS

* Selon le DTU 43 chaque bâtiment doit être entretenu une fois par an par le maître d’ouvrage via un contrat d’entretien avec l’étancheur par exemple.

** Validée par le test EMMA (EQUATORIAL MOUNTED MIRRORS AGEING), qui l’a soumise à une exposition intensive aux rayons du soleil équatorial à l’aide de miroirs.