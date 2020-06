Présentée en avant-première avec succès lors du dernier salon Interclima, la nouvelle gamme de VMC DucoBox Hygro vient d’obtenir l’Avis Technique du CSTB, mais aussi la certification QB d’Eurovent Certita. Désormais, les constructeurs de maisons neuves pourront intégrer le célèbre caisson d’extraction vert dans leurs projets !

Puissance et silence

Les VMC DucoBox Hygro sont toutes équipées de moteurs basse consommation en base. Ce qui leur permet d’être très performantes au niveau des calculs RT 2012 (hygro A ou hygro B). Ces moteurs sont très capacitaires, et ils délivrent une des pressions disponibles les meilleures du marché, de sorte que les débits règlementaires aux bouches soient bien respectés pour garantir la qualité d’air intérieur.



En effet, on sait que plus de la moitié des nouvelles constructions ont des problèmes de non-conformité, notamment au niveau des débits (étude Cerema de 2015). La toute nouvelle gamme DucoBox Hygro, fonctionnant avec les bouches hygro Alizé, va donc permettre une solution efficace, durable, tout en conservant un niveau sonore faible grâce au moteur silencieux, au kit Silent Plus et à la double paroi du caisson. Une vraie innovation au service des CMistes, architectes, et bien entendu des consommateurs.

Polyvalence du système

Le caisson est compact (moins de 20 cm), il peut être installé en combles mais aussi dans le volume chauffé, à l’horizontale comme à la verticale. Idéal pour les maisons à toiture plate ! Il dispose de 7 piquages en diamètre 125, et des réductions 125/80 à positionner sur le piquage le plus pratique à la pose. Cela veut dire que l’on peut connecter jusqu’à 6 sanitaires, et les différentes gaines en diamètres 80 et 125 (cuisine) où on le souhaite, suivant la facilité d’accès. Un avantage majeur pour une installation parfaite et rapide. Le rejet est quant à lui en diamètre 160 grâce à une réduction prémontée d’usine.



Pour les distributeurs, la polyvalence de cette nouvelle gamme DucoBox Hygro a aussi un avantage : moins de références à stocker, donc une plus grande rotation des stocks et moins de risques de ruptures. Un argument important quand on sait que les transports ne sont pas aussi fiables en cette période perturbée par le Covid-19.

Seulement 3 modèles pour tous les types de maisons

La gamme DucoBox Hygro se décompose en 3 produits :

DucoBox Hygro, avec en base le caisson extra-plat et le moteur basse consommation

DucoBox Hygro OptiWatt, avec un moteur régulé en « saut de courbe » dès qu’il détecte l’ouverture d’une bouche Duco Alizé en raison d’humidité dans la pièce concernée

DucoBox Hygro OptiWatt HP, avec une des plus grandes pressions disponibles du marché, afin de garantir les bons débits pour les grandes maisons, les maisons à étages, ou les réseaux fortement déperditifs. A noter, un argument de taille : pas besoin de réglages compliqués, le caisson s’adapte automatiquement aux contraintes du réseau

À l’heure où l’on entend de plus en plus parler de mettre 2 VMC dans les grandes maisons car il est difficile d’atteindre les débits règlementaires, la DucoBox Hygro OptiWatt HP fait figure d’alternative idéale, en délivrant une pression disponible suffisante grâce à son ventilateur puissant. Une seule installation, un seul réseau, un seul rejet, un seul moteur, donc une consommation réduite des auxiliaires… La DucoBox est arrivée !

