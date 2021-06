Le Parc des Expositions de Saint-Etienne est l’un des rares en France à être implanté au cœur de la ville. Lorsque les maîtres d’ouvrage Saint-Etienne Évènements et Foncière Polygone (délégué) ont décidé d’entreprendre sa réhabilitation, l’une de leurs demandes était de créer un programme « signal » ouvert sur cette ville. Les agences d’architecture AIA Architectes et Cimaise ont été retenues pour concevoir ce projet d’une surface totale de 18 000 m². Les travaux ont débuté en juillet 2019 avec la destruction du Hall A. En octobre 2019, sa reconstruction (8 000 m²) a été entreprise, suivie par la rénovation du Hall B (6 600 m²) et la création d’un hall d’accueil commun, de quatre salles de réunion et d’un espace de réception de 500 m².

L’agence SOPREMA Entreprises Lyon a été choisie pour réaliser la mise en œuvre du bardage double-peau ainsi que l’étanchéité bitume en toiture. L’isolation thermique, composée d’une laine de roche de 130 mm et d’un pare-pluie faisant office de pare-air, a été recouverte de deux solutions mixées sur les façades des deux halls :

4 500 m² de panneaux aluminium composite (L. 3 000 x l. 740 mm) inclinés et déclinés dans un camaïeu de gris, bronze, beige et poli-miroir, soit 7 différentes couleurs au total ,

, 3 700 m² de cassettes en aluminium 20/10° gris (RAL 9006) posées à la verticale (L. 2 500 à 3 500 x l. 960 mm).

Ces deux solutions esthétiques confèrent une enveloppe singulière aux effets pixellisés. Le bureau d’études SOPREMA Entreprises a travaillé plus de 800 heures pour réaliser les détails techniques et les plans d’exécution des façades. Une étape clé pour retranscrire à l’identique le dessin originel des architectes. Une fois validés par les maîtres d’œuvre, il les a transmis au fabricant VETISOL, qui a livré l’ensemble des solutions prêtes à poser entre mai 2020 et avril 2021. Une collaboration étroite, de l’étude à la prise de commandes, en passant par la préparation, essentielle pour la réussite de ce chantier.



SOPREMA Entreprises a également apporté une réponse logistique à ce projet. Le Parc des Expositions de Saint-Etienne, au cœur de la ville à proximité de la piscine municipale et d’un grand parc manquait en effet de place pour la manutention et le stockage des matériaux.

Écriture minimaliste

« Le calepinage des panneaux inclinés a demandé un soin particulier en phase études notamment au niveau des châssis de menuiseries eux-mêmes installés de biais. À ce point technique s’ajoutait le panaché de teintes lors de la pose. La trame semblait aléatoire mais elle devait au contraire être fidèlement respectée par les bardeurs. », souligne Grégory Beurlat, le conducteur de travaux SOPREMA Entreprises.

Pour s’assurer de la bonne mise en œuvre, un conducteur de travaux SOPREMA Entreprises était présent quotidiennement sur le chantier. Une réunion hebdomadaire était également organisée avec l’équipe ainsi qu’une seconde avec les différents intervenants du chantier.



L’habillage a été rapporté sur des ossatures croisées verticales et obliques qui orientent l’angle de chaque panneau. À la demande des architectes, les bardeurs SOPREMA Entreprises ont également travaillé sur l’effacement de la ligne créée par la couvertine de protection du système en tête de bardage. Les lames la surmontent pour la dissimuler et une couvertine intermédiaire discrète a été ajoutée pour assurer l’étanchéité de l’ouvrage.



« Nous avons imaginé un bardage incliné qui s’accorde avec les courbes de la toiture existante et efface les angles du bâtiment neuf. Cette nouvelle peau modifie notre perception de la matière et offre une vibration visuelle. Le travail sur les brillances et les teintes fait écho au parc verdoyant voisin. La simplicité et la géométrie des nouveaux volumes permettent de ne pas être en dissonance avec les constructions déjà présentes dans le parc. », explique Raphaël Bonelli, Directeur Travaux chez AIA Architectes.

Crédit photos : SOPREMA Entreprises