Cette année « si particulière », selon l’expression désormais consacrée, a révélé l’importance de se sentir bien chez soi, à l’intérieur, mais aussi à l’extérieur. Jamais terrasses et jardins n’auront été aussi investis et choyés ! Chercher à ce que « dehors » soit aussi douillet, beau et protecteur que « dedans », c’est ce qu’Alkern revendique depuis 50 ans en développant des solutions béton et pierre reconstituée, techniques et esthétiques, pour donner corps à toutes les envies d’aménagement extérieur et réussir assurément ses abords de piscine, sa terrasse, ses allées ou bordures…

Alkern propose ainsi une gamme particulièrement variée, de fabrication française, ingélive et d’entretien ultra-facile, répondant à tous les besoins comme à toutes les envies et tous les goûts. En effet, le large éventail de solutions Alkern, d’inspirations résolument contemporaine ou authentique, permet de personnaliser parfaitement son extérieur grâce à une multitude de réponses en pavés, dalles, margelles de piscine, piliers, murets, pas japonais ou encore parements et fontaines.



Alkern propose ainsi pas moins de 32 gammes de pavés (dont 20 nationales et 12 régionales / 115 coloris) et 32 gammes de dalles de jardins (26 nationales et 6 régionales avec 87 coloris). Ainsi, sa nouvelle dalle Geoceramica® allie raffinement de la céramique et robustesse du béton, dans un esprit cocooning, tandis que sa dalle Infinito avec son effet dégradé dévoilera toute sa beauté aux rayons du soleil. Aux côtés de ces deux inédits, des références emblématiques, telles les gammes Ghisa et Volcanik, confortent le fait que l’ensemble des références Alkern constitue une véritable collection prêt-à-parer l’outdoor des plus beaux atours !

GEOCERAMICA® : un aspect brut pour un effet doux

Exclusivité Alkern, la dalle Geoceramica® arbore une élégante surface en grés cérame de qualité sur un support de béton drainant, dont la robustesse assure une durabilité optimale. Cette dalle est dotée d’écarteurs intégrés garantissant une pose facile et régulière. Geoceramica® présente l’avantage d’une mise en œuvre ultra facile, puisque très stable, il suffit de la poser directement sur sable ou gravillons. Cette simplicité caractérise également son entretien, sachant qu’elle s’avère résistante aux taches, aux efflorescences comme au verdissement. De dimension unique (60 x 60 cm, avec une épaisseur de 4 cm), lui conférant une grande maniabilité, les divers coloris tendances qu’elle propose (évoque greige, marmostone black, lava slate, et bien d’autres sur demande) rivalisent d’originalité et de subtilité. Non carrossable, Geoceramica® donne résolument matière aux extérieurs, conjuguant contemporanéité et confort.

INFINITO : la dalle qui donne du caractère

Proposée en dalles de 60 x 60 cm pour 4,4 cm d’épaisseur, 4 teintes (Black, Textured Grey, Medium Grey et Tavo), la dalle Infinito, exclusivité Alkern 2021, conjugue pose rapide (sur sable, gravillons ou sur plots), finition originale et traitement hydro-M d’usine.

Non carrossable, Infinito présente de belles tonalités dégradées qui seront sublimées à la lumière des rayons solaires.

GHISA ET VOLCANIK : créer un espace extérieur cosy et exceptionnel

Le style industriel semble, de prime abord, éloigné de tout agencement chaleureux. Et pourtant, l’effet martelé des plus modernes de la gamme en pierre reconstituée Ghisa donne du caractère aux sols et joue savamment les contrastes avec un environnement végétal. Ces dalles épurées aux différentes finitions, presque « zen », invitent à la détente, d’autant plus quand elles sont mises en œuvre aux abords d’une piscine par exemple (avec margelles coordonnées). Disponibles en grand format 75 x 45 cm (épaisseurs de 3,5 cm en gris nuancé et ton pierre et 3,6 cm pour la finition Métal), là-encore très tendance, elles s’accompagnent d’une pose rapide collée, sur sable ou gravillons.



Autre référence emblématique de l’expertise Alkern, les dalles aspect pierre de lave polie Volcanik, déclinées en tonalités gris ou sable, misent sur le minimalisme et la naturalité, pour des ambiances à la fois zen, chic et relaxantes grâce à leurs dimensions de 75 x 45 cm sur 3,5 cm d’épaisseur accentuant la sensation d’espace.

Et toujours les valeurs sûres ALKERN à sélectionner dans les 2 500 références, pour que chacun trouve son bonheur

Qu’il s’agisse d’aménager les abords d’une piscine, structurer un jardin, personnaliser la terrasse, installer un muret le long d’une allée pour renforcer son caractère, habiller ses murs extérieurs, ou encore créer une fontaine, Alkern propose une panoplie de solutions révélant le potentiel de ces espaces de vie au grand air.



Côté pavés, outre des finitions vieillies ou non-vieillies, des formats simple ou multiple, une fonction drainante ou non, un triptyque de choix s’impose : Baroco, disponible en version vieillie ou classique, à l’aspect patiné, légèrement bosselé et aux bords irréguliers avec ses dimensions variées (panachage de 6 longueurs de 12 à 17 cm en 6 cm d’épaisseur), conviendra parfaitement au charme des zones circulables et piétonnes de demeures anciennes ou modernes. Le pavé Baroco bénéficie d’un traitement Aquaprotect lors de sa fabrication. Remarquons aussi un autre atout de poids pour Baroco qui revendique une pose rapide et facile, y compris en courbes.

Newhedge vieilli, au naturel saisissant de réalisme et aux couleurs intemporelles nuancées (15 x 15 x 6 cm pour tous les coloris Grey, Coal, Ivory, Brick ou Sunset et en format 30 x 22,5 x 6 cm pour Coal et Grey) qui justifie un traitement Aquaprotect en usine. Quant à Reverso qui, comme son nom l’indique, peut s’utiliser sur lit de sable avec sa face structurée (à l’harmonieux effet matière), ou sa face lisse, ouvrant le champ des possibles aux projets les plus créatifs (19,5 x 13, 13 x 13 et 6,5 x 13 cm).

