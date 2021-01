Réalisé par l’agence ASADOV, l'aéroport Gagarine, du nom de Youri Gagarine, le premier homme de l'histoire de l'humanité à avoir volé dans l'espace, est le nouvel aéroport international de Saratov. D’une superficie totale de plus de 23 000 m², il accueille un étonnant lounge VIP, conçu par VOX Architects avec HI-MACS® comme acteur majeur, et dont l’angle nous réserve bien des surprises.

HI-MACS® prend de la hauteur

Pour la conception des aires de restauration et des zones commerciales, HI-MACS®, dans la célèbre teinte Alpine White, a été utilisée. Thermoformable à l’envi, le Solid Surface s'intègre non seulement parfaitement dans l'intérieur moderne de l'aéroport, mais est également devenue "la cerise sur le gâteau" grâce au savoir-faire des architectes et designers.



Particulièrement adapté pour les projets à fort trafic et high-tech, HI-MACS® a de nombreux avantages qui en font l'un des matériaux de finition les plus sollicités pour les espaces publics. Non poreux, sans joints apparents, hygiénique et résistant aux taches, il peut également adopter toutes les formes, pour des architectures ambitieuses et soumises à l’épreuve du temps. De nombreuses certifications internationales reconnaissent les performances hygiéniques de HI-MACS®, et sa grande préservation de la qualité de l’air en intérieur, car il ne comporte pas de nanoparticules et ne génère aucune émission nocive, garantissant ainsi des espaces publics sains.

L'appel au cosmos

L'architecte Boris Voskoboynikov, du bureau VOX Architects, s’est vu confier le design intérieur du lounge VIP, d'une superficie de 1 044 m², avec comme fil directeur défini avec les architectes, le cosmos et le premier vol spatial.



Pour ce projet, VOX Architects a choisi HI-MACS « car c'est un matériau multifonctionnel, de haute qualité, qui a fait ses preuves. »

L'objectif principal de VOX Architects était de concevoir un salon VIP contemporain et confortable avec tous ses espaces fonctionnels et dans le respect des normes internationales rigoureuses.



« Le thème cosmique est présent à la fois directement, comme les capsules et autres références à Gagarine et métaphoriquement, en tant qu’images architecturales émotionnelles, percutantes et autres allusions à l’endurance, la percée, le miracle et l’infiniment grand. Sur les murs, on retrouve également des citations de Youri Gagarine, et les formes blanches et profilées des objets transmettent le sentiment d'espace, de vol et de modernité. »

Comme une invitation au voyage interstellaire, on retrouve une combinaison de blanc et de différentes nuances de bleu : le blanc symbolisant les nuages labourés par une fusée qui perce le ciel bleu et fait cap vers la stratosphère.

Pour les architectes, « L'espace est ici miraculeux, infini et rempli de signes énigmatiques et imprégné de rayons de lumière brillants, symbolisant un mélange de réalisations scientifiques et de bravoure humaine. »



Les deux niveaux sont reliés entre eux par une colonne lumineuse verticale, une structure architecturale complexe au sein de laquelle ont été intégrés un escalier circulaire flottant, un ascenseur et un bar attenant.

Grâce à l'organisation du lounge sur deux niveaux, il est devenu possible de gérer le flux de trafic des passagers en fonction de leurs besoins et d'utiliser le plus grand potentiel de l'espace à des fins dédiées.



Au rez-de-chaussée, se trouve la réception, avec sa banque en HI-MACS®, d’un blanc immaculé, aux courbes douces mais affirmées qui percent le ciel du panneau en arrière-plan, telle une étoile filante.

Des espaces de repos ouverts, un restaurant, un bar, également en HI-MACS®, des salons privatifs et une salle de jeux, organisent l’espace, avec un accès direct à l’embarquement.