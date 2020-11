L’ergonomie vise à établir les meilleures conditions de travail possibles. Ainsi, elle préserve la santé des compagnons sur votre chantier.

Pour préserver la santé et le bien-être des compagnons sur le long terme, les conditions de travail sur les chantiers doivent être améliorées. Doka France vous propose des produits toujours plus légers, ergonomiques et faciles à manipuler afin de limiter le risque de troubles musculo-squelettiques au sein de votre équipe. Notre objectif est également d’améliorer la productivité ainsi que la sécurité sur les chantiers, le tout en développant régulièrement des technologies de matériaux innovantes.



Associant légèreté et robustesse, la gamme ErgonomiX offre des solutions de coffrage et d’étaiement répondant précisément à vos besoins pour contribuer à la réussite de vos projets.

Simplifier votre quotidien sur le chantier.



La gamme ErgonomiX comprend déjà six produits: le nouveau coffrage manuportable DokaXlight, la tour d’étaiement intuitive Tour Excellence, le nouvel étai Eurex 20 LW, la poutrelle Alu, l’étai Eurex 60 et le coffrage modulaire de dalles Dokadek 20. Tous ces produits ont été conçus pour faciliter le travail sur le chantier, notamment grâce à leurs systèmes sûrs et confortables permettant de soulever et transporter les éléments de coffrage et/ou d’étaiement.



Nous vous proposons la gamme ErgonomiX afin d’alléger votre charge de travail et réduire les contraintes physiques – pour finir la journée en meilleure forme et revenir travailler le lendemain avec le sourire.



Le poids du nouveau système de coffrage manuportable en aluminium DokaXlight ne laisse personne indifférent : 22,6 kg par élément principal (0,75 x 1,50 m). Il peut être utilisé par une personne seule et sans grue, ce qui en fait un produit à la fois ergonomique et économique. Ses poignées intégrées le rendent facile à manipuler. DokaXlight est un système de coffrage qui assure une vitesse de bétonnage élevée : pression de bétonnage allant jusqu’à 50 kN/m2 pour les coffrages de voile et jusqu’à 75 kN/m2 pour les coffrages poteau.

La tour Excellence, une tour d’étaiement en aluminium intuitive, a été conçue pour offrir plus de confort et réduire les risques de troubles musculo-squelettiques. Cette tour garantit la sécurité à toutes les phases de travail. Grâce à son ergonomie et sa logique de montage intuitif, c’est un véritable outil de prévention contre les accidents du travail et les maladies professionnelles et elle permet d’assurer une haute productivité.

Le nouvel étai Eurex 20 LW pèse 20 % de moins qu’un étai standard, et contribue ainsi à préserver la santé et le bien-être des personnes qui l’utilisent au quotidien. Dans le même temps, il offre une capacité de charge d’au moins 20 kN. La géométrie spéciale du filetage permet un dévissage sans effort. L’écrou de réglage se dévisse aisément, sans endommager le matériel.

Rapide à monter et facile à utiliser, la poutrelle Alu tire ses avantages de son poids réduit : seulement 6,4 kg par mètre linéaire, moins de 25 kg pour la plus grande poutrelle à 3,90 m. La poutrelle Alu est compatible avec les systèmes de sécurité Doka (ex : le système anti-chute Doka XP) et contribue ainsi au renforcement de la sécurité au travail.

L’étai Eurex 60 est idéal pour le coffrage de dalles et de balcons. Avec une force portante de 60 kN pour une hauteur allant jusqu’à 5,50 m (jusqu’à 11 m avec une force portante réduite), il est extrêmement robuste. Cet étai convient également pour les voiles en grande hauteur (zone d’extension jusqu’à plus de 13 m) et en préfabriqué.

Le coffrage modulaire et ergonomique de dalles Dokadek 20 est le système le plus léger de sa catégorie en poids par m2 total. Chaque personne soulève un maximum de 16 kg, soit une réduction significative de la charge supportée par vos équipes. Avec Dokadek 20, le travail est effectué en toute sécurité depuis le sol avec une protection contre le levage, de cette manière, il épargne le dos. De plus, grâce à son contreplaqué intégré, il vous permet de gagner du temps et de l'argent.

Toute la gamme ErgonomiX a ainsi pour objectif de réduire les risques de troubles musculo-squelettiques et de préserver la santé des compagnons.



