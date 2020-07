Hitachi présente sa nouvelle gamme de muraux Dodai 2. Particulièrement compacte, cette gamme s’intègre dans tous les types de décors. Compatible mono et multi-splits, cette nouvelle gamme Dodai 2 allie efficacité et simplicité et s’adapte parfaitement aux applications résidentielles.

Discrétion et efficacité énergétique

La gamme Dodai 2 se décline en 4 puissances, allant de 1,8 à 5 kW. Elle possède un design compact et discret, pour une intégration aisée, quel que soit le type d’intérieur. Grâce à sa largeur de seulement 78 cm, les unités intérieures se positionnent facilement au-dessus d’une porte.



L’expérience et le savoir-faire Hitachi dans l’amélioration de la qualité sonore de ses produits permettent aux unités intérieures de fonctionner de manière extrêmement silencieuse. Leur niveau sonore est de seulement 19 dB(A), apportant ainsi un réel confort chez l’utilisateur.



Le nouveau mural Dodai 2 fonctionne avec le fluide frigorigène R32, plus respectueux de l’environnement que le R410A et plus performant, ce qui se traduit par sa classification énergétique A++/A+.

Technologie FrostWash inclue, pour un air intérieur pur

Le mural Dodai 2 Hitachi offre un traitement efficace de l’air et améliore la qualité d’air intérieur grâce à sa technologie exclusive et innovante : FrostWash. Celle-ci permet de nettoyer automatiquement et régulièrement l’échangeur thermique, pour diffuser un air plus propre, grâce au givrage et au dégivrage de l’échangeur. Hitachi démocratise aujourd’hui cette fonctionnalité. Kahina Saaoui, Chef de Marché RAC - Petit Tertiaire, précise : « La qualité de l’air intérieur est primordiale pour le bien-être de nos clients. Nous sommes heureux de leur proposer la technologie FrostWash sur toute notre gamme de muraux R32, y compris sur le modèle entrée de gamme. »



Faire le choix du mural Dodai 2 Hitachi, c’est privilégier la qualité de son air intérieur, grâce à des technologies de pointe. C’est aussi préférer le produit alliant simplicité et discrétion, au sein de la gamme de muraux R32 Hitachi. Pilotable à distance avec l’application Hi Kumo, le mural Dodai 2 sera disponible en mai 2020. De plus, le Dodai 2 dispose d’une nouvelle télécommande plus design, ergonomique et intuitive.