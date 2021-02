BLUETEK, leader français du désenfumage naturel et de l’éclairement zénithal, lance son nouveau conduit de lumière naturelle équipé d’un système d’éclairage artificiel, le LIGHTUBE OFFICE LED.

Véritable innovation sur le marché, le conduit de lumière permet de conserver une luminosité constante et confortable quel que soit le niveau de luminosité extérieure, les LED prenant le relais en cas de faible luminosité naturelle tout en réduisant les consommations électriques des locaux professionnels (tertiaires, ERP, EHPAD, administrations, écoles, commerces, etc.).

Un conduit de lumière innovant

LIGHTUBE OFFICE LED de BLUETEK est un conduit de lumière naturelle innovant dont le diffuseur intérieur est équipé d’un éclairage LED. Composé d’un dôme translucide en toiture permettant de récolter la lumière naturelle, LIGHTUBE OFFICE LED de BLUETEK dispose également d’un conduit doté de parois extrêmement réfléchissantes à hauteur de 98%. La lumière ainsi captée est restituée de façon homogène grâce au diffuseur intérieur situé à la base du conduit réfléchissant.

Une luminosité constante

Le conduit de lumière LIGHTUBE OFFICE LED de BLUETEK intègre un éclairage à LED fixé dans le diffuseur. Idéal pour l’éclairage des bureaux (UGR <19)*, ce dispositif électrique permet de compenser les jours d’hiver à faible luminosité ou la baisse de lumière naturelle en fin de journée. Les LED apportent ainsi la luminosité suffisant à travers le diffuseur comme si ce dernier était inondé de la lumière du jour. Par ailleurs, les LED dimmables du conduit LIGHTUBE OFFICE LED de BLUETEK peuvent se piloter à l’aide d’un interrupteur, d’un variateur ou d’une sonde de luminosité intérieure disposant également d’une détection de présence.



* L’UGR (Unified Glare Rating) est une formule unifiée d’évaluation de l’éblouissement définie par le rapport technique de la CIE 117-1995. Elle se substitue à la méthode sur la limitation de la luminance moyenne des luminaires définie à partir des abaques de Bodmann et Söllner.



UGR<19 correspond à un bureau classique selon la norme d’éclairage intérieur NF EN 12 464-1.

La sonde assure une régulation lumineuse constante en déclenchant automatiquement l’éclairage électrique et en adaptant la lumière artificielle à la lumière du jour tout au long de la journée jusqu’à solliciter les LED à pleine puissance une fois la nuit tombée.

Sonde de présence et de luminosité

Sonde encastrable de luminosité et de présence fournie avec télécommande. Cette dernière assure la configuration initiale du système lors de l’installation et autorise une dérogation manuelle.

Des économies d’énergies à la clé

Équipée de quatre barrettes LED, LIGHTUBE OFFICE LED de BLUETEK contribue aux économies d’énergie.



À titre d’exemple, un couloir aveugle de 36 mètres de long et de 2 mètres de large équipé de dalles (4 tubes) fluorescentes classiques espacées de 3 mètres chacun, soit 12 dalles au total, consomment 8 640 Wh/jour sur une plage de 10 heures.



Avec un éclairage naturel respectant le même espacement (tous les 3 mètres, soit également 12 LIGHTUBE OFFICE LED sur un même créneau horaire), la solution de BLUETEK ne consomme que 3 300 Wh/jour et affiche ainsi une économie quotidienne de 5 340 Wh/jour.



Notons que BLUETEK, expert en lumière naturelle, propose une étude personnalisée aux sociétés souhaitant bénéficier, entre autres, du nouveau conduit LIGHTUBE OFFICE LED par souci de confort et d’économie.