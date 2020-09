Décrochez un séjour à Dubaï, métropole mondiale du futur. Connue et attendue par tous les professionnels du bâtiment et de l’installation sanitaire, la promotion nationale Geberit Allia revient en 2019 avec encore plus de surprises. C’est entre l’Orient et l’Occident que Geberit vous amène pour un séjour VIP unique dans le deuxième plus grand émirat des Emirats arabes unis. Du 4 février au 28 avril 2019, pour tout achat d’un bâti-support Duofix Geberit (réf. 111.333.00.5) et/ou d’un pack WC suspendu Rimfree® Allia (réf. 083983 00 0001000), tentez de remporter l’un des 8 séjours VIP pour 2 personnes à Dubaï et/ou l’un des 1300 cadeaux mis en jeu.