Nous souhaitons devenir leader en conduisant des changements globaux sur le design et la production de solution durable, dans le traitement, le stockage, la protection de l’eau et de l’énergie. Notre activité est dédiée à la conception et à la production de solutions pour l’eau et l’énergie qui atteignent un haut niveau de durabilité, qualité et d’innovation. Nous nous efforçons à être reconnu comme un leader industriel au travers de nos technologies tout en ayant un service client exemplaire.

Notre offre produit

En matière de traitement des eaux usées, Kingspan vous accompagne depuis des décennies pour choisir le système d’épuration le mieux adapté à une large gamme d’applications. Kingspan vous offre la sécurité d’avoir des produits en parfait conformité avec toutes les norms environnementales en vigueur. Depuis 60 ans, nous nous assurons de la qualité constante de nos dispositifs de traitement.



BIODISC®



La nouvelle gamme est équipée du rotor Kingspan aux qualités bien établies, qui se distingue par sa forme compacte, sa stabilité structurelle et sa longévité. Nos systèmes brevetés de gestion des flux garantissent un traitement hautement performant même en cas de forte variation de charge.



Ce système de gestion des flux permet de faire transiter à une vitesse constante et contrôlée l'eau prétraitée vers les sections de traitement, mobilisant ainsi l'intégralité de la surface disponible du média, pour un traitement efficace et stable.



Avantages du BioDisc® :

Silencieux : un son inférieur à 40 dB (A)

Un traitement constant qui supporte les variations de charge

Faible consommation électrique

Système à ouverture totale pour un entretien simple

Installation simple en mono cuve prête à brancher

Pas de préfiltre à entretenir

Mise en service et entretien réalisés par des prestataires accrédités

Pour toutes nos stations semi collectives de la gamme BioDisc®, la mise en service et la première année d'entretien sont offertes.



Bioficient+



La station d’épuration autonome du leader du traitement des eaux.

BioFicient+® est une nouvelle génération de microstations, développée pour traiter les eaux usées domestiques dans un système fiable et compact. L’épuration s’effectue en trois étapes, dans une seule et unique cuve. Le traitement par support aéré mobile (lit fluidisé) utilisé dans la station est une évolution plus compacte du traitement biologique traditionnel, pour une épuration des eaux usées efficace et plus stable.



Étape 1

Les eaux usées sont acheminées vers le décanteur primaire, dans lequel les particules solides se déposent et sont retenues. Après décantation, les eaux usées s’écoulent gravitairement vers la biozone.



Étape 2

Dans la biozone, l’eau entre en contact avec les supports de fixation libres (lit fluidisé). Sur ces supports se développe un biofilm qui dégrade la charge polluante de carbone et d’azote. Un surpresseur émet constamment des fines bulles d’air dans la biozone pour maintenir les supports en mouvement et fournir l’oxygène nécessaire pour les processus de dégradation aérobie.



Étape 3

Dans le clarificateur, les particules solides décantent pour se transformer en boue. Cette boue secondaire sera réintroduite à intervalle régulier dans le décanteur primaire afin d’y être à nouveau traitée. De temps en temps, il est nécessaire de vidanger les zones de décantation primaire et finale de leurs boues. La périodicité de la vidange dépend de la charge entrante.



Étape 4

L’eau traitée s’écoule gravitairement du clarificateur vers un milieu récepteur.



Avantages du Bioficient+ :

Intégration paysagère parfaite

Un seul regard ajustable en hauteur

Rapide à mettre en place: une minipelle de 3 t suffit

Légère : 295 kg pour 6 EH

Installation simple en mono cuve prête à brancher

Pas de préfiltre à entretenir

Solide : jusqu’à 1,26 m de remblai supérieur

Polyéthylène rotomoulé pour une qualité de cuve constante

Mise en service et entretien réalisés par des prestataires accrédités

