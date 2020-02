Avec ses capacités d’isolation exceptionnelles et sa transmission optimale de la lumière, la Nouvelle Génération de fenêtres VELUX s’impose véritablement comme une référence en terme d’économie d’énergie et de confort de vie. Résultat de plus de 5 ans de R&D, elle multiplie les innovations en matière de design et de facilité d’utilisation pour devenir un « objet » indispensable dans le quotidien. La Nouvelle Génération VELUX permet également grâce à de nouvelles technologies de gagner en autonomie et en confort de vie. En effet, la fenêtre motorisée intelligente VELUX INTEGRA® va apporter de nombreux bénéfices au sein de l’habitat : c’est désormais elle qui va travailler pour les habitants et prendre soin de leur bien-être.