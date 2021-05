Comment redonner du cachet à une façade tout en conservant l'esprit initial ou historique d'une porte d'entrée ? Zilten met à la disposition des particuliers l'ensemble de son savoir-faire sur-mesure et industriel pour donner vie à la porte idéale grâce à la collection de porte d'entrée sur-mesure UNIK.

Dans le cadre d'une demande spécifique de rénovation, le bureau d'études ZILTEN effectue une étude personnalisée du projet, et recrée un plan intégral les contraintes et toutes les demandes techniques et esthétiques. Un choix de couleur peut-être ensuite envisageable parmi la large gamme du nuancier PAL satiné pour conserver le caractère exceptionnel de la porte.



La collection de portes UNIK offre un choix infini de possibilités dont celui de conserver l'aspect et l'esthétique des portes anciennes, mais avec une conception robuste, moderne qui va doter le logement d'une étanchéité à l'eau, à l'air, au vent et d'une isolation performante, ainsi qu'une sécurité en phase avec les normes actuelles.



Pour cet avant-après, ZILTEN fait le choix d'un chêne aspect chêne clair et opte pour la réutilisation de l'ancienne grille préalablement restaurée, réparée et relaquée puis repositionnée sur la nouvelle porte. Dans un souci du détail et pour rester fidèle à l'esprit d'origine, la reproduction des rainures dans le bas de la porte et dans le haut de l'ouvrant ont même été réalisées.