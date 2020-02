Lancée il y a plus d'un an, la formation AG36 de l'AGECIC dispensée sur nos plateformes de Bonson (42), Granzay-Gript (79) et Tourcoing (59) - et prochainement Buzançais (36), est un parfait complément de la formation AG34 sur la maintenance et le dépannage des poêles à granulés. L'AG36 aborde sur 1 journée toutes les questions liées à l'installation électrique des poêles à granulés. Alban Talluau, responsable technique de l'AGECIC revient sur le contenu de cette formation qui rencontre un vrai succès auprès des installateurs...

A qui s'adresse la formation AG36 ? La formation s'adresse aux professionnels souhaitant reprendre les bases d'électricité indispensables à la compréhension du fonctionnement des appareils et à l'analyse d'une panne. Nous constatons que de nombreux stagiaires issus de l'entretien des appareils bûches ont une certaine appréhension dés qu'il s'agit d'analyser un dysfonctionnement d'origine électrique ou électronique. Quel est le programme de la journée de formation ? La formation AG36 est proposée sur une journée, à la suite d'une formation AG34 « Assurer la maintenance et le dépannage des poêles à granulés ».



Nous fixons 4 objectifs : Connaître les grandeurs utilisées en électricité et savoir les mesurer avec un multimètre,

Comprendre le rôle des différentes protections électriques (disjoncteur différentiel, prise de terre, disjoncteur divisionnaire, porte-fusible),

Être capable de contrôler le bon fonctionnement des composants électriques des poêles à granulés,

Être capable de lire le schéma électrique. La formation comprend des travaux pratiques ? Des travaux pratiques répartis tout au long de la journée permettent aux stagiaires une excellente acquisition des compétences.

Une mise en situation de dépannage de nature électrique conclut la journée.



