Avec Hambourg, l’un des projets de ville connectée les plus ambitieux d’Europe, l’Allemagne est déterminée à attaquer de front les défis que représentent la mobilité urbaine et le développement durable. Pour mieux comprendre sa dynamique de circulation urbaine, Hambourg croit fermement en la numérisation des données du trafic. Le recueil et l’analyse de ces données vont permettre aux autorités chargées de la circulation de la ville de prendre des décisions plus judicieuses. Un vaste réseau de caméras thermiques FLIR va fournir un nouvel ensemble de données.

En approfondissant ses connaissances sur la dynamique de la circulation, la ville d’Hambourg vise à réduire les embouteillages.



Grand port du nord du pays, Hambourg est aussi la deuxième plus grande ville d’Allemagne. Elle est reliée à la mer du Nord par le fleuve Elbe. Hambourg a rapidement acquis la réputation de ville connectée la plus innovante d’Allemagne. Elle a lancé pas moins de 60 initiatives de ville connectée répondant aux défis de la mobilité et du développement durable.



Hambourg éprouve un sentiment d’urgence à faire face à ses problèmes de mobilité. Selon l’enquête 2018 sur les villes allemandes réalisée par la société de technologie de navigation TomTom®, Hambourg subit plus d’encombrements que n’importe quelle autre ville d’Allemagne, même Berlin. Cette étude a révélé qu’en 2018, les navetteurs d’Hambourg ont été pris dans les embouteillages dans 33 % des trajets routiers, ce qui signifie que les automobilistes y ont perdu en moyenne 113 heures en un an.

Recueil de données trafic

Les autorités de la ville de Hambourg sont convaincues de pouvoir atténuer les encombrements en ayant une meilleure lisibilité de la dynamique de la circulation. Dans la ville, où la circulation est-elle fluide et où des embouteillages se produisent-ils régulièrement ? Quelles déviations du trafic présentent de l’intérêt ? Et comment les travaux affectent-ils la fluidité du trafic ? En se basant sur ce type de données de trafic, les autorités chargées de la circulation à Hambourg veulent améliorer leurs prévisions de circulation et prendre des décisions en temps réel plus intelligentes.



Pour répondre à son grand besoin de données de trafic, Hamburg Verkehrsanlagen GmbH (HHVA), le prestataire de services publics de la ville pour le contrôle du trafic et les infrastructures, a commandé plus de 2 000 capteurs thermiques FLIR de détection des véhicules et des vélos. Ceux-ci seront installés sur les feux de circulation et l’éclairage des rues d’ici à 2021. Les caméras aident les régulateurs du trafic à ajuster les signaux en temps (presque) réel en fonction de la fréquentation des routes. De plus, l’énorme volume de données de trafic permet aux gestionnaires de trafic d’améliorer leur planification à long terme et de réduire les engorgements.



Les données recueillies par les capteurs FLIR sont fournies à la Plateforme de données urbaines de la ville basée sur le cloud, qui permet à ses utilisateurs d’évaluer les données en temps réel. L’un des utilisateurs de la plate-forme est la police de circulation de Hambourg, qui utilise les données pour optimiser le contrôle des feux tricolores et résoudre les problèmes de trafic beaucoup plus rapidement, comme les engorgements ou les travaux routiers inhabituels.

2 000 capteurs FLIR de détection des véhicules et des vélos vont être installés

sur les feux de circulation et l’éclairage des rues d’ici à 2021.

Données des véhicules aux intersections

Les caméras thermiques FLIR seront utilisées pour deux projets de recueil de données distincts, tous deux gérés sur la Plateforme de données urbaines. La plupart des caméras thermiques recueilleront des données sur le trafic motorisé à environ 420 intersections dans tout Hambourg. Il est prévu d’installer plusieurs caméras thermiques par intersection afin de surveiller la circulation dans toutes les directions possibles.



Les capteurs FLIR sont en mesure de recueillir des données de trafic, notamment le débit, la vitesse, l’occupation des zones, la distance et le temps intervéhiculaires, ou encore la classification des véhicules (voitures de tourisme, camions et vélos compris).



Les données de trafic intégrées peuvent être élaborées séparément pour chaque voie de circulation et chaque classe de véhicules. Toutes ces informations permettront aux gestionnaires de trafic de prévoir la circulation plus précisément, de simuler les développements, de planifier plus ou moins de voies, de prendre des décisions plus astucieuses sur la gestion du stationnement, et bien plus encore.

Les capteurs thermiques FLIR peuvent faire la distinction

entre les voitures particulières, les camions et les cyclistes.

Comptage des vélos

Les caméras FLIR fixées sur 45 réverbères serviront à recueillir des données sur la circulation cycliste pour le projet de réseau de comptage du trafic cycliste d’Hambourg. Les caméras sont installées sur les pistes cyclables importantes de la ville, aux principales voies d’entrée et sur la traversée de la rivière Elbe, très fréquentée en raison de la présence de plusieurs points de croisement.



L’emplacement des points de comptage dans le réseau routier urbain devrait permettre à la ville d’enquêter sur des influences telles que la météo, les jours fériés, les grands événements, les chantiers de construction, ainsi que les effets des détournements de trafic sur le débit de la circulation cycliste.



Selon les responsables de la ville, il est beaucoup plus efficace et rentable de compter le trafic de vélos avec des caméras thermiques FLIR. Alors que dans le passé, les vélos étaient comptés par des boucles magnétiques au sol, des capteurs optiques ou même manuellement, les capteurs FLIR peuvent être montés sur l’infrastructure d’éclairage existante et surveiller la circulation cycliste 24 h/24, 7 j/7.

Hambourg peut surveiller de près les intersections en permanence et en toutes circonstances.

Détection thermique 24 h/24, 7 j/7

La ville de Hambourg a opté pour la ThermiCam 2 de FLIR, un capteur-détecteur dédié au trafic basé sur une solution thermique pour la détection des véhicules et des vélos. La FLIR ThermiCam 2 n’a pas besoin de lumière pour fonctionner. Elle utilise l’énergie thermique (chaleur) émise par les véhicules et les cyclistes. Cela permet au capteur de détecter les véhicules et les vélos sur une longue distance, même dans des conditions d’éclairage défavorables, dans le mauvais temps et la nuit. Par ailleurs, le capteur thermique ne rencontre aucun problème avec les ombres et la lumière intense du soleil, des phénomènes difficiles à traiter lors de l’utilisation de caméras sensibles à la lumière visible ordinaires. En pouvant compter sur les caméras dans toutes les conditions, la ville d’Hambourg peut surveiller de près les intersections en permanence et en toutes circonstances.



Autre avantage important : les caméras thermiques ne présentent pas de problèmes de confidentialité, un obstacle majeur pour les caméras sensibles à la lumière visible. Bien que les caméras thermiques fournissent suffisamment de détails pour connaître le type de véhicule (la FLIR ThermiCam 2 recueille des données sur environ cinq classes de véhicules différentes), elles ne montrent pas les visages ou les plaques d’immatriculation.

Réduction de la pollution causée par la circulation

Les 2 000 caméras thermiques installées dans tout Hambourg aideront les autorités chargées de la circulation à prévoir la circulation, réduire les encombrements et prendre des décisions plus intelligentes sur les travaux routiers ou les détournements de trafic. Cependant, fluidifier le trafic présente un autre avantage. La décongestion des rues permettra indubitablement aux véhicules de mieux rouler, ce qui améliorera la qualité de l’air.



Le gouvernement national allemand a adopté l’Initiative de l’UE pour la qualité de l’air, qui définit des lignes directrices strictes afin d’améliorer la qualité de l’air dans les villes allemandes au cours de la prochaine décennie. Les capteurs FLIR vont aider Hambourg et l’Allemagne à atteindre cet objectif.

