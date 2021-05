Pour renforcer la notoriété de sa marque auprès du grand public, Profils Systèmes lançait le mois dernier une grande campagne de communication à travers un film publicitaire de 20’’ et 4 mini films. Des films diffusés sous forme de vidéo on line, en tv replay... et en sponsoring météo sur les chaînes France 2 et France 3 Régions. Ces films publicitaires sont désormais relayés localement par les partenaires du réseau des Menuisiers Certifiés Profils Systèmes !

Campagne replay et Sponsoring météo local

Durant tout le mois d'avril, les Menuisiers Certifiés Profils Systèmes prennent la parole en local, au plus proche de leurs clients, en relayant la campagne de communication grand public de la marque Profils Systèmes.



Au programme: replay sur My6.fr, France.tv, vidéo on-line (in-read et pre-roll)... Et sponsoring météo sur les chaînes France 3 Régions via les partenaires Auvergne Espace Véranda pour la région Auvergne, et FBS Véranda pour la région Lorraine.

Pour cela, les Menuisiers Certifiés ont bénéficié de la personnalisation des 6 films publicitaires de la marque Profils Systèmes avec un packshot intégrant leur nom, leur logo et leurs coordonnées.

Un film frais, une ambiance intime et chaleureuse

Construit à travers différentes scènes de vie, dans une ambiance familiale chaleureuse, de jeunes parents partagent des moments de vie et de complicité avec leurs enfants … Nous les voyons évoluer dans les différentes pièces et sur la terrasse de leur maison où les larges ouvertures (des fenêtres alu et baies coulissantes), et la pergola alu bioclimatique baignent la maison de lumière naturelle…



Le but de cette campagne est d’inscrire les produits de la gamme Profils Systèmes dans un univers prémium mais accessible !



Parce que le confort de vie est plus que jamais au coeur des préoccupations des français, la maison est désormais la valeur refuge.

