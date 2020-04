En 2009, Udirev lançait Liberty, la première solution de revêtement LVT plombant du marché. Au fil des années, la gamme Liberty s’est étoffée et est devenue une véritable référence sur le marché. En 2020, forte de son succès, Liberty devient une marque d’édition à part entière.

Pour accompagner cette évolution, de nouveaux codes visuels ont été adoptés avec notamment une charte graphique revisitée et une nouvelle signature « Floor Solutions » positionnant Liberty comme un expert sur le marché des sols associant création, produits et services.

Les promesses « Liberty inspire vos projets » et « Liberty révèle vos sols » confèrent une dimension de spécialiste à la marque : à chaque projet correspond une solution inspirante et adaptée Liberty. Elle est complétée par une nouvelle approche par type de marchés (Retail, Office, Hotel, Restaurant, Home) qui atteste de l’expertise de la nouvelle marque Liberty.

Le lancement de la marque Liberty s’accompagnera de la refonte du site internet, de l’édition de nouveaux outils et d’événements en région tout au long de l’année.



La marque d’édition Liberty se décline aujourd’hui en 15 collections premium de lames et dalles – plombantes, à clipser ou à coller -, distribuées exclusivement par le réseau Udirev. À terme, elle ambitionne d’élargir son offre à d’autres familles de sols comme le parquet, le stratifié ou le textile.

