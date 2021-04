Attentif aux évolutions du marché et aux remontées du terrain, le spécialiste des systèmes de fixation LOUINEAU s’attache à concevoir et fabriquer des solutions qui répondent à toutes les nouvelles configurations. Son leitmotiv : faciliter toujours plus la mise en œuvre des entreprises de pose, artisans et façadiers. Son bureau d’études intégré a ainsi pour mission* d’analyser l’offre des gammistes afin de développer et proposer rapidement des pièces de fixation standard pour chaque série et chaque référence de profil.

Le renouvellement de la gamme de fenêtres et portes-fenêtres SOFTLINE 70 de VEKA illustre cette démarche d’adaptation poussée. Le bureau d’études LOUINEAU, en collaboration avec le gammiste VEKA et le fabricant-installateur de menuiseries BATISTYL Habitat, a créé un unique clameau ajustable à la fois sur l’ancien et le nouveau profil grâce à sa forme Omega et à ses deux cotés fonctionnelles. Cette solution 1/4 de tour intègre également une plage de réglage de la patte plus importante et des griffes qui assurent un accrochage maximal au profil. Elle constitue une source d’économie et un gain de temps, de la prise de commande à l’installation sur chantier pour les installateurs.

Cas d’étude du gammiste VEKA : Deux profils, un unique système de fixation LOUINEAU ajustable

L’évolution de la gamme SOFTLINE 70 impliquait la cohabitation de deux profils d’une même série avec des gorges à clameau différentes pendant plusieurs mois. Le fabricant-installateur BATISTYL Habitat, qui travaille avec LOUINEAU depuis plus de 20 ans, lui a rapidement fait remonter ainsi qu’à VEKA, les contraintes rencontrées sur les chantiers. « Avec la nouvelle géométrie de menuiserie, le clameau LOUINEAU n’était pas parfaitement adapté à la gorge des dormants le recevant. Nos propres poseurs, et nos clients artisans et constructeurs, qui réalisent pour la plupart de gros volumes, rallongeaient leur temps de pose alors que le premier avantage de ce clameau justement réside dans le gain de temps sur chantier. LOUINEAU a été à notre écoute et a fait preuve de réactivité pour trouver une solution 2 en 1 qui facilite la mise en œuvre quelle que soit la version du profilé. Pour les professionnels, cela n’engendrait plus également l’achat et le stockage de doubles références. La logistique est simplifiée ! », souligne Frédéric CEPPE, Chargé d'Études et Développement BATISTYL Habitat.



Le nouveau clameau a vu le jour en janvier dernier. « Dès que BATISTYL Habitat s’est rapproché de nous, nous avons demandé à VEKA de nous envoyer les plans et échantillons des nouveaux profils afin de nous pencher rapidement sur une solution optimisée. De nos retours d’expérience, nous avons pu adapter des références déjà développées, répondre avec réactivité à la problématique et apporter une solution industrielle compétitive en termes de prix et de volume. Le clameau testé par VEKA et BATYSTIL Habitat est aujourd’hui commercialisé et accessible à tous. », explique Thibaud RENAUDEAU, Technicien Bureau d’études LOUINEAU.



* Le bureau d’études a également en charge la réalisation des pièces spécifiques pour répondre à tous les cas de pose, même les plus singuliers.