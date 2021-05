MAPEI France lance MON CHANTIER avec MAPEI, un nouveau service digital innovant pour faciliter la vie de ses clients et utilisateurs. MON CHANTIER avec MAPEI apporte une solution technique personnalisée selon les caractéristiques de chantier et donne accès aux informations essentielles (étapes, produits, quantité nécessaires, documentation technique et tutos). C’est une réelle innovation : il n’y a pas d’équivalent aujourd’hui sur le marché des produits de mise en œuvre !

Un nouveau service facilitant

À destination des artisans, entreprises et distributeurs, MON CHANTIER avec MAPEI est l’outil facilitant et innovant qui permet d’obtenir toutes les informations techniques nécessaires en quelques clics.

MON CHANTIER avec MAPEI permet de gagner du temps et de faciliter la préparation de chantier en apportant une solution sur mesure (étapes, produits et quantités nécessaires).

MON CHANTIER avec MAPEI répond à toutes les configurations de chantiers de pose de revêtements et de réparation, en suivant l'évolution des tendances des revêtements (carreaux XXL, douche italienne...).

MON CHANTIER avec MAPEI donne un accès facilité aux informations essentielles :

Étapes de mise en œuvre et produits adaptés

Quantités nécessaires

Fiches et documentations techniques

Tutos vidéos

Très facile d'utilisation, il permet d'enregistrer ses chantiers et favoris et de contacter facilement les interlocuteurs commerciaux et techniques MAPEI de sa région.



En lien avec notre stratégie #Vous faciliter la vie et #Proche de vous, MON CHANTIER avec MAPEI est une solution innovante et facilitante. Elle répond à un réel besoin de nos clients et des utilisateurs avec un outil tout-en-un et un accès facilité à la documentation technique pour gagner du temps.

Elle permet aux artisans et entreprises de préparer facilement leurs chantiers et aux vendeurs distributeurs d'apporter une solution technique sur mesure à leurs clients.

MON CHANTIER avec MAPEI est une solution digitale évolutive qui va s'enrichir avec de nouveaux services.

Disponible où que vous soyez

MON CHANTIER avec MAPEI est disponible :

sur ordinateur depuis le site www.monchantieravecmapei.fr

et très bientôt sur smartphones/tablettes avec l’application dans l’App Store et Google Play [en cours]

MON CHANTIER avec MAPEI est :

pratique

facile d’utilisation

accessible où que vous soyez

Pour accompagner le lancement de MON CHANTIER avec MAPEI, MAPEI lance une large campagne de communication ainsi qu’un jeu avec de nombreux lots à gagner.

Pour en savoir plus exit_to_app