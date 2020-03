Chez Profils Systèmes, on réduit notre empreinte carbone ! Récemment audité, Profils Systèmes satisfait au Label Alu +/ C-. Ce label garantit la production de profilés à empreinte carbone réduite grâce à 2 facteurs essentiels : les méthodes d’approvisionnement de l’alu et son extrusion.