Ce produit permet d'atteindre des R allant de 3,10 m2.K/W pour une épaisseur de 70 mm, jusqu'à 8,80 m2.K/W pour une épaisseur de 200 mm en 2 couches. Par ailleurs, le groupe IKO qui dispose déjà d'un réseau d'une trentaine d'usines en Europe et en Amérique du Nord, souhaite poursuivre son développement et sa diversification en France avec la construction d'un site dédié à la production et au stockage d'isolants PIR dans le Puy-de-Dôme (ouverture prévue : 1er trimestre 2014).



Applications : Habitat individuel et collectif, Industriel, Tertiaire, ERP

Lancement : Juin 2013 Avantages Produit

> Grande stabilité dimensionnelle permettant de maintenir la continuité d'isolation dans le temps.

> Très bonnes performances thermiques permettant de limiter les épaisseurs et le poids de l'isolation.

> Simplicité de découpe (scie ou cutter), sans dégagement de fibres ni de poussière.

> Bords rainures et bouvetés pour une pose emboitée permettant d'éliminer les ponts thermiques.

> Poids réduit simplifiant la manutention et la mise en oeuvre sur chantier.

> Panneaux rigides ne s'affaissant pas et revêtus d'un parement aluminium pour une meilleure résistance à l'humidité et une plus grande performance thermique.

> Sans fibres ni HFC/HCFC