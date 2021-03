Téréva Direct, c'est :



=> La gamme de produits la plus globale !

• du plus petit collier jusqu'à la chaudière,

du plus petit collier jusqu'à la chaudière, • de la plomberie à l'électricité,

Vous trouverez plus de 20 000 références dont vous avez besoin pour vos chantiers et aux meilleurs prix !





=> L'assurance d'être livré !



Grâce à la gestion de la disponibilité des produits en temps réel sur notre site, vous êtes sûrs de la disponibilité des produits commandés.

Et avec le Pack Confiance Téréva, en place depuis 4 ans, découvrez la garantie satisfait ou remboursé* sur plus de 2 000 produits essentiels.

Bénéficiez en outre de la logistique nationale et fiable développée par Téréva depuis plus de 10 ans.





=> Une commande passée rapidement et facilement !



Le moteur de recherche intelligent et les filtres de recherche vous permettent d'accéder aux produits en quelques clics et de découvrir une fiche produits complète.





=> Des modes de livraison fiables et adaptés à toutes les situations :

• Livraison classique, notre offre en 24 à 48h

Livraison classique, notre offre en 24 à 48h • Livraison urgente : garantie le lendemain ou le lendemain avant 9h (uniquement les petits produits)

Livraison urgente : garantie le lendemain ou le lendemain avant 9h (uniquement les petits produits) • Livraison différée : vous choisissez votre date de livraison

Livraison différée : vous choisissez votre date de livraison • Drive : vos commandes prêtes en 1h, à venir chercher dans l'agence Téréva de votre choix, parmi nos 96 agences.

=> L'accès direct à tout Téréva

• A toute l'information : nos promotions, des documentations fournisseurs, des fiches produits, vos tarifs professionnels personnalisés

A toute l'information : nos promotions, des documentations fournisseurs, des fiches produits, vos tarifs professionnels personnalisés • A votre espace client : vos informations, vos factures, vos commandes, vos offres, vos livraisons ….

Téréva Direct, c'est aussi une application iPhone ou Androïd pour vous faciliter le quotidien ! • Fonctionnement simple et rapide

Fonctionnement simple et rapide • Offre complète de Tereva Direct à portée de main

Offre complète de Tereva Direct à portée de main • Être guider vers votre agence Tereva la plus proche grâce au service de géo localisation

Être guider vers votre agence Tereva la plus proche grâce au service de géo localisation • Scanner le gencod des produits pour une commande plus rapide

Besoin d'un conseil, d'un avis ?



Notre centre d'appel est à votre écoute de 7h30 à 19h30 du lundi au vendredi, appelez-nous au 0 811 70 69 69 (coût d'un appel local depuis un poste fixe dans le forfait mobile selon opérateur) • Nous prenons et suivons vos commandes par téléphone, fax et mail

Nous prenons et suivons vos commandes par téléphone, fax et mail • Nous vous aidons dans le choix de vos produits

Nous vous aidons dans le choix de vos produits • Nous vous assistons si vous avez une question sur vos achats sur Téréva Direct Cliquez ici pour découvrir un site infiniment plus pro :





* voir règlement du pack confiance sur www.tereva.fr