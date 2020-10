Adaptabilité à tous les projets de rénovation ou neufs, gamme la plus large du marché, hautes puissances, connectivité à distance, design moderne, compacité, remplacement simplifié…, la nouvelle chaudière gaz à condensation au sol Condens 4700i F de Bosch Thermotechnologie multiplie les atouts. Destinée à toutes les maisons individuelles ou aux bâtiments de type petits tertiaires, elle vient moderniser et optimiser une installation existante, avec un minimum de travaux.

En réponse à toutes les configurations et tous les besoins, de nombreuses combinaisons sont possibles grâce :

aux 7 modèles de générateurs : 4 modèles (15, 25, 35 et 50 kW) en chauffage seul et 3 modèles mixtes « Combi » pour allier chauffage et Eau Chaude Sanitaire en instantané (25, 35 et 50 kW),

à la possibilité d’associer avec le modèle « Combi » un ballon à stratification de 100 litres à poser sous la chaudière (Stora 100 SLS) pour augmenter les performances sanitaires,

au raccord possible avec 2 autres types de ballons ECS (à serpentin, Stora 90 ou Stora 160) sur le modèle chauffage seul. Ils s’harmonisent à l’ensemble en s’installant à gauche, à droite ou en colonne pour optimiser au maximum l’espace disponible en chaufferie,

à la compatibilité avec les dernières générations de régulation Bosch, permettant une connectivité à Internet pour une gestion du système à distance.

Compacte (600 mm x 600 mm) et gage de gain d’espace, elle présente une faible emprise au sol, pouvant ainsi s’installer dans les pièces les plus exigües, dans une buanderie, un cellier, l’arrière-boutique d’un commerce de proximité… Son rendement de 94 % permet de bénéficier des aides en vigueur « MaPrimeRénov’ » et « Coup de pouce chauffage ».

Exemples de combinaisons possibles entre la chaudière et le ballon

Une solution idéale pour le remplacement

Tous les détails sont pensés pour simplifier le remplacement d’installation existante, toute manipulation de maintenance et d’entretien. Pouvant se référer à un seul produit et donc à une seule technologie, le quotidien de l’artisan est ainsi facilité. L’emplacement des raccordements hydrauliques et les dimensions sont similaires à ceux des chaudières au sol. L’interface tactile et intuitive permet un démarrage rapide du système. Intelligente et pratique, une vanne de remplissage automatique régule le niveau de pression idéal pour le fonctionnement continu de l’installation. Un gage de sérénité pour l’utilisateur et pour l’entreprise qui assure l’entretien et la maintenance.



Afin d’optimiser le confort du professionnel, l’ensemble des composants est accessible par la façade avant ou par le dessus. À hauteur d’homme, les manipulations sont simplifiées. Le tableau de commande, sur la partie supérieure, peut être ouvert et orienté, pour un accès aisé. Besoin d’ôter le ventilateur ? Il suffit désormais de desserrer une seule vis. Confort garanti !



Crédits photos : Bosch Thermotechnologie

