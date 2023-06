helloArtisan propose 2 nouvelles offres de services permettant aux artisans d’accroitre leur visibilité sur le web, de générer et de gérer leurs avis clients, et de gagner du temps dans la gestion comptable de leur activité. Au final, plus de chantiers signés !

Le pack Visibilité : Pour développer la visibilité de l’artisan sur le web, valorisez les avis clients pour signer plus de chantiers.

: Pour développer la visibilité de l’artisan sur le web, valorisez les avis clients pour signer plus de chantiers. Le pack Performance : Il comprend le pack Visibilité + un logiciel devis et factures simple et intuitif ! Que vous choisissiez le pack Visibilité ou le pack performance, jusqu’à 4 RDV clients/mois vous seront OFFERTS. Profitez de notre offre de bienvenue :

→ -20% sur le pack Visibilité pour toute souscription jusqu’au 31/07/23

→ 199 € HT / mois au lieu de 249 € HT / mois

→ Promotion valable jusqu’au 30/06/2024

→ (Offre non cumulable). Pour en savoir plus exit_to_app