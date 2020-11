Souplesse d’adaptation et performance ! EURADIF, créateur-fabricant et acteur majeur sur marché français de la porte d’entrée et du panneau décoratif lance PORTABLOC. Cet ouvrant monobloc en aluminium est assemblé avec les profils d’ouvrants du gammiste utilisé par les professionnels de la menuiserie aluminium et disponible en tôle pliée ou affleurante. Notre ouvrant peut être fabriqué avec la quasi-totalité des profils présents sur le marché.