Les caniveaux GEOFLAM®C Light, proposés avec leur couvercle sont des éléments pré-moulés de 35 mm d’épaisseur composés de plâtre et de fibre de verre et soumis aux normes de classification EN 13501-1 et EN 13501-2.

Fabriqués avec des feuillures longitudinales et d’extrémités, les caniveaux GEOSTAFF s’emboitent facilement et sont soudés à l’aide de la colle GEOCOL® permettant ainsi la réalisation d’encoffrements de gaines techniques durables et qui respecteront la règlementation en vigueur pour la protection passive incendie.

Soumis à des tests d’essais en laboratoires agréés, les solutions coupe-feu Geostaff sont conçus pour respecter les normes européennes les plus strictes en termes de protection passive incendie et permettent de protéger les bâtiments et leurs occupants en cas de sinistre.

Les caniveaux GEOFLAM®C Light + couvercle sont disponibles pour des dimensions intérieure 50x50 mm / 100x50 mm / 100x100 mm / 150x100 mm / 150x150 mm / 200x100 mm / 200x200 mm / 300x100 mm / 350x200 mm.

Retrouvez toutes les étapes de montage de vos encoffrements à l’aide des caniveaux GEOFLAM®C Light en vidéo en cliquant ici

