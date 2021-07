REC Group lance ses panneaux solaires N-Peak de deuxième génération

Le nouveau panneau solaire REC N-Peak 2 est le troisième produit lancé par REC Group en autant de mois. REC Group, société internationale pionnière dans le domaine de l'énergie solaire, dont le siège est en Norvège, annonce le lancement du REC N-Peak 2, la deuxième génération de ses panneaux solaires à base de cellules TOPCon de type n

Fort du succès de son prédécesseur, le REC N-Peak 2 améliore la densité de puissance et le rendement énergétique par m², déjà excellents, pour permettre aux consommateurs de réaliser des économies sur leurs factures d'électricité et leurs émissions de carbone. Comme tous les produits REC, le nouveau panneau solaire est admissible à la garantie étendue REC ProTrust Warranty. La production du REC N-Peak 2 devrait commencer en août 2021, et les livraisons aux clients du monde entier débuteront en octobre.

Troisième lancement d'un nouveau produit en trois mois de la part de l'innovateur leader du secteur

En tant que leader technologique dans le secteur de l'énergie solaire, REC ne cesse de faire progresser les innovations en matière de modules. Après le lancement de la série* REC Alpha Pure, sans plomb, qui change la donne, et la quatrième génération de la populaire série REC TwinPeak, le nouveau N-Peak 2 est le troisième nouveau produit annoncé par REC en seulement trois mois. Il témoigne de la ferme volonté de REC de faire figure de pionnier en matière de technologie solaire afin de faciliter la transition énergétique mondiale.

Récapitulatif sur les N-Peak de première génération

Lors de sa sortie en juin 2018, le REC N-Peak était le premier panneau solaire au monde à combiner des cellules mono-découpées de type n avec une structure à deux panneaux, offrant une excellente puissance de sortie et des performances à long terme. Combinant les technologies de type n et TOPCon, la série REC N-Peak à haut rendement a permis aux consommateurs du monde entier d'augmenter la puissance dans des espaces plus restreints et de produire plus d'énergie avec moins de panneaux.

Puissance de sortie plus élevée, résistance à long terme

REC N-Peak 2 utilise 120 demi-cellules monocristallines de type N pour produire jusqu'à 375 Wc de puissance. Le nouveau produit possède le même cadre et les mêmes barres de support emblématiques, extrêmement résistantes et minces, que REC utilise dans ses autres panneaux solaires de pointe. Autrement dit, le N-Peak 2 peut supporter des charges allant jusqu'à 7 000 Pa. Le nouveau panneau solaire reprend également les points forts qui ont fait la popularité de son prédécesseur, en utilisant la même technologie avancée de cellules monocristallines de type n, ainsi que le concept pionnier Twin Design de REC, qui offre de meilleures performances dans des conditions d'ombrage.

Garantie améliorée

Le REC N-Peak 2 est également admissible à la garantie REC ProTrust Warranty, une garantie de 25 ans sur le produit, les performances et la main d'œuvre pour tous les systèmes réalisés par des Professionnels certifiés REC. REC garantit une production d'énergie d'au moins 92 % à la 25e année de la durée de vie du panneau, assurant ainsi un brillant avenir à chacune des installations.



REC a éliminé le plomb de tous les composants des panneaux de sa série Alpha Pure, y compris des connexions des cellules, des croisillons et du soudage du boîtier de raccordement. Le panneau est donc conforme au règlement RoHS (règlement sur les substances dangereuses UE 2015/863) qui est obligatoire pour tous les types de produits électriques, alors que les panneaux photovoltaïques sont actuellement exclus du règlement.