Actuellement l’eau potable est utilisée pour toutes sortes d’usages (domestiques, agricoles, industriels) y compris ceux pour lesquels cette qualité ne semble pas indispensable (ex : alimentation des toilettes). Grâce à la récupération de l’eau de pluie, on estime qu’un ménage peut économiser jusqu’à 50% de sa consommation en eau potable.

Dans le contexte actuel de raréfaction de la ressource en eau, il s’agit d’un outil important que les autorités semblent vouloir favoriser. Le ministère de la Transition écologique et solidaire a ainsi annoncé avoir pour objectif de « promouvoir de manière systématique les solutions permettant de gérer de manière durable les écosystèmes naturels ».

CUVES À ENTERRER GRAF

GRAF propose une large gamme de solutions de récupération et d’utilisation des eaux pluviales. Celles-ci s’articulent principalement autour des cuves Platine et Carat.



La cuve extra-plate Platine, disponible de 1 500 à 65 000 litres, se distingue par une installation rapide et peu onéreuse. Sa faible hauteur (de 70 à 125 cm) suppose en effet une profondeur d’enfouissement réduite, ce qui fait d’elle la cuve la plus simple à installer du marché.



La cuve à enterrer Carat est la solution idéale pour la récupération d’eau de pluie grande capacité. Disponible jusqu’à 122 000 litres, son procédé de fabrication unique lui confère une stabilité exceptionnelle permettant de renforcer la cuve là où il y a le plus de contraintes.



L’étendue de sa gamme de cuves à enterrer permet à GRAF de proposer une solution adaptée à chaque projet : chantiers domestiques individuels, construction de lotissements, récupération grand volume pour usage collectif ou semi-collectif…



Les cuves GRAF sont disponibles en kits complets permettant une utilisation jardin (arrosage, nettoyage…) ou habitat (toilettes, lave-linge…) de l’eau récupérée.

Avantages :

Des solutions jusqu’à 122 000 L

Disponibles en kits complets pour le jardin ou l’habitat

Passage véhicules possible

Pose dans la nappe phréatique possible

Plus léger que le béton ou l'acier

Une gamme complète d’accessoires disponibles : rehausses, filtration…

Garantie de 30 ans sur la cuve

Pour en savoir plus exit_to_app