La présence d’amiante dans les sols est encore considérable dans les bâtiments malgré l’interdiction du matériau en France il y a plus de 20 ans. Avec Résitex, Beauflor propose une solution décorative qui permet de préserver la santé de tous : le recouvrement des sols amiantés par un revêtement vinyle de haute qualité.

L’utilisation de l’amiante dans la construction est interdite en France depuis 1997. On retrouve pourtant toujours ce matériau isolant dans de nombreux bâtiments construits avant cette date. Utilisé à grande échelle à partir des années 60 pour ses propriétés thermiques, sa résistance au feu et sa résistance mécanique, il a été employé du sol au plafond dans des milliers d’édifices. Dans le cas de présence d’amiante au sol, le recouvrement permet de préserver la santé des occupants de façon simple et sécurisée. Moins coûteuse et plus facile à mettre en œuvre qu’un désamiantage ou qu’un encapsulage, cette technique, qui peut se faire en milieu occupé, est pratique et rapide. Elle ne nécessite pas d’intervention directe sur l’amiante, puisque le recouvrement PVC vient se poser sur le sol existant. Ainsi, l’entreprise qui effectue la mise en œuvre n’a pas besoin d’être certifiée, conformément à la sous-section 4 du décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d’exposition à l’amiante.



C’est dans ce contexte que le département Recherche et Développement de Beauflor, leader mondial de revêtements de sols, a créé la gamme Resitex. Ce revêtement en vinyle offre un parfait recouvrement des sols en amiante grâce à une structure en 7 couches. Sa pose est semi-libre afin de permettre l’accès au support d’origine pour vérifications, dans le respect de la réglementation de 2012.



En plus de couvrir en toute sécurité les sols amiantés, Resitex offre un large éventail de possibilités esthétiques. Le bureau de style a travaillé sur différentes finitions naturelles qui répondent aux plus fortes tendances décoratives avec de beaux effets parquets, carrelages ou encore bétons cirés. Prévu pour un usage domestique élevé ou un usage commercial modéré (boutiques, bureaux privatifs, chambres d’hôtels…) le recouvrement de sol amianté Resitex est antidérapant, résistant aux chocs et compatible avec un chauffage par le sol.

Laurel Oak 116L

La gamme Resitex est fabriquée dans le respect de l’environnement. 100 % recyclable, elle ne contient aucun métaux lourds, solvants, formaldéhydes, plastifiants nocifs ou phtalates. Le choix des matières premières, des partenaires, du transport et des procédés de fabrication se fait avec l’objectif de minimiser au maximum l’impact du produit sur l’environnement. Resitex est aussi garanti 8 ans.



Beauflor est l’un des principaux fabricants de sols en vinyle et propose une vaste collection de solutions décoratives en rouleaux. Pour accompagner et inspirer ses clients professionnels et particuliers, Beauflor mise sur les tendances et les innovations technologiques les plus récentes. Beauflor fait partie de Beaulieu International Group (BIG), un groupe industriel basé en Belgique, leader mondial en matière de revêtements de sol pour le marché résidentiel et commercial (vinyle rouleau, lames vinyle, stratifié, parquet, moquette, feutre aiguilleté, gazon artificiel et tapis) et de tissus d’ameublement.

Nottingham 971M

Rockingham 790M

Nottingham 971M et Rockingham 790M Pour la rénovation de salles de bains d’hôtels ou d’habitat, la solution de recouvrement de sol amianté Resitex garantit une mise en œuvre rapide et fortement décorative.

White Oak 979L