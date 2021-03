REWASI TOP 130 UV Plus est un écran tri-couche composé de 2 non-tissés hydrophobes en polypropylène associés à une membrane fonctionnelle « Linopore UV+» brevetée. Celle-ci est très résistante aux UV (+60 %) et aux températures (jusqu’à 100°C).

Nouveau : Conformité certifiée aux nouveaux DTU 31.2, DTU 31.4

REWASI TOP 130 UV+ est un écran souple pare-pluie perméable à la vapeur d’eau, indiqué pour une mise en œuvre derrière des bardages à joints fermés. Sa résistance aux UV et à la chaleur lui permettent de protéger durablement les composants des parois à ossature bois, même s’il est resté exposé aux UV jusqu’à 3 mois non-couvert durant la période de chantier. La certification QB 38 du CSTB, permet notamment de justifier de la qualité de l’écran au travers de ses résistances mécaniques après vieillissement qui doivent être à minima > 70% des valeurs d’origine. Le REWASI TOP 130 UV+, de par la qualité de ses composants atteint plus de 90% des valeurs d’origine après vieillissement artificiel.



Grâce à ces caractéristiques certifiées REWASI TOP 130 UV+, répond aux exigences du nouveau DTU 31.2 et 31.4 pour la pose sous bardage à joints fermés avec une période de mise en œuvre non couvert allant jusqu’à 3 mois. Il permet aussi une mise en œuvre conforme pour des entraxes entre montants allant jusqu’à 650 mm. Ainsi, il peut être utilisé même lorsque le contreventement est installé sur la face interne de la paroi.



Variante « SK » avec bande adhésives intégrées : Confort d’été – étanchéité au vent



REWASI TOP 130 UV + est étanche à l’air et contribue à l’amélioration de la performance thermique, en évitant les mouvements d’air parasites dans l’isolant et en empêchant la convection de l’air extérieur sous l’écran grâce aux bandes adhésives intégrées « SK ». Celles-ci permettent une liaison « colle sur colle » afin de parfaire l’étanchéité au vent au niveau des recouvrements transversaux, en se dispensant de l’utilisation d’un adhésif rapporté. Ainsi, le confort d’été sera, sensiblement amélioré.



Les points singuliers seront traités avec les accessoires associés du Solid System.



Caractéristiques principales :

Écran souple pare-pluie très résistant à la déchirure,

Haute performance UV et chaleur,

Certifié QB 38 écrans souples pare-pluie par le CSTB, classement E650-Jf-C2,

Testé 1000H UV (classement C2), conforme selon DTU 31.2 et 31.4 pour une mise en oeuvre non recouvert sur chantier jusqu’à 3 mois,

Entraxe entre montants jusqu’à 650 mm,

Existe avec bandes adhésives intégrées.

Informations :

Classement au feu E Résistance aux températures -40 °C à +100 °C Longueur 50 ml Largeur 1,50 / 3,0 m Conditionnement 75 / 150 m² Valeur sd 0,02 m Stabilité dimensionnelle < 1,0% Résistance à la traction 300 N (longitudinal) 280 N (transversal) Résistance à la déchirure 130 N (longitudinal) 150 N (transversal) Poids 130 g/ m²

