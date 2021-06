Se former à l’audit énergétique en maisons individuelles avec FEEBAT, plus que jamais d’actualité !

Les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles sont soutenus par différentes aides publiques ou privées, comme les Certificats d’Économies d’Énergie (CEE).

Certaines sont versées sur la base d’un audit énergétique préalablement réalisé par un professionnel reconnu « Auditeur énergétique en maisons individuelles » et référencé sur le site FAIRE :

Depuis 2018, la réalisation d’un audit énergétique peut ainsi être financée par des mécanismes d’aide financière comme MaPrimeRénov’.

En octobre 2020, de nouvelles aides financières pour des travaux de rénovation énergétique en maisons individuelles sont entrées en vigueur :

MaPrimeRénov’ forfait « rénovation globale », bonification « sortie de passoire énergétique » ou « atteinte du niveau Bâtiment Basse Consommation »,

Prime CEE « Coup de pouce Rénovation performante d’une maison individuelle ».

Il est donc primordial que les chefs d’entreprise, artisans, architectes, maîtres d’œuvre…, tous acteurs majeurs de la rénovation énergétique, deviennent auditeur énergétique, pour guider leurs clients comme pour développer leur activité.

FEEBAT a conçu des formations pour chaque profil de professionnel. Ces formations sont dispensées par des organismes de formation partenaires et des formateurs habilités.

Les atouts FEEBAT : une solution de formation pour chaque professionnel

Étape 1 : chaque professionnel souhaitant devenir auditeur énergétique en maisons individuelles trouvera dans l’offre FEEBAT le module de formation approprié et le format – présentiel et/ou distanciel – le plus adapté à son emploi du temps et aux contraintes sanitaires.

Le module AUDIT Reno , dédié aux chefs d’entreprise et aux artisans, compagnons

, dédié aux chefs d’entreprise et aux artisans, compagnons Le module DynaMOE 1, dédié aux architectes, maîtres d’œuvre

Ces deux modules permettent de se familiariser avec l’audit énergétique et le déroulé de celui-ci de A à Z, du diagnostic jusqu’à la posture d’auditeur énergétique, la restitution de l’audit au client en passant par la simulation et le chiffrage. Actualisées en fonction des évolutions réglementaires et des actualités (méthodes de calcul, logiciels à utiliser, grille de contrôle…), ces formations répondent en tout point aux exigences de formation stipulées dans le décret du 30 mai 2018.

Vers la reconnaissance d’Auditeur énergétique en maisons individuelles : mode d’emploi

Étape 2 : en étant référencé sur le site Faire, les professionnels permettent à leurs clients de bénéficier des aides financières, CEE ou MaPrimeRenov’.



En fonction du profil du professionnel formé FEEBAT, deux possibilités de référencement existent :

Les architectes inscrits au tableau de l’Ordre et exerçant à titre libéral se verront automatiquement inscrits sur faire.gouv.fr , après une formation DynaMOE 1 prise en charge par le FIF PL et validation par le CNOA.

, après une formation DynaMOE 1 prise en charge par le FIF PL et validation par le CNOA. En parallèle de leur formation, les autres professionnels, entreprises, artisans du bâtiment ou maîtres d’œuvre, devront demander à l’organisme de qualification dont ils relèvent, Qualibat ou l’OPQIBI, un dossier de qualification, à compléter et à renvoyer après leur formation, avec l’attestation de formation AUDIT Reno ou DynaMOE.

À retenir : les formations AUDIT Reno et DynaMOE sont toutes les deux reconnues par Qualibat et l’OPQIBI, pour les qualifications 87.31 et 1911 « Audit énergétique en maisons individuelles ». Elles permettent de répondre au critère formation de ces qualifications mais d’autres critères sont à remplir. Rapprochez-vous de Qualibat et de l’OPQIBI.

Une prise en charge incitative des formations sur l’audit énergétique, c’est possible !

Professionnels cotisant à Constructys, au FAFCEA ou au FIF PL, peuvent bénéficier de conditions incitatives de prise en charge de leur formation AUDIT Reno ou DynaMOE.



Grâce aux conditions en vigueur dans chacun de ces organismes, complétées d’une prise en charge FEEBAT dans le cadre du dispositif des CEE, les professionnels seront bien formés, reconnus comme auditeur énergétique en maisons individuelles mais aussi remboursés selon les cas de tout ou partie de leur formation.