Seac s'engage dans le développement durable en proposant des solutions bas carbone, des produits composés uniquement de matière recyclée et des matériaux biosourcés. Toutes les usines ont été équipées de chariots élévateurs électriques. Elles fabriquent avec un béton moins polluant à l'aide de ciment CEM II et recyclent tous les déchets. Les moules et les pistes de fabrication sont huilés avec une huile végétale et biodégradable.

L'Entrevous Bois Seac L’EBS stocke le CO 2 : moins 7,66 kg CO 2 éq. / UF

: moins 7,66 kg CO éq. / UF Rupteur thermique facile à poser en plancher d’étage

Excellente résistance à l’humidité

Classement A+ : Très faible émission de COV (Composés Organiques Volatils)

Certification PEFC : Bois de provenance de forêts à gestion écologique Les planchers Seacoustic Gestion de l'acoustique dans les maisons adjacentes, les bâtiments collectifs ou les ERP conformément aux valeurs réglementaires (transmissions acoustiques latérales)

Gain en rapidité grâce à des systèmes de pose simplifiés

Pose des planchers plus légers offrant plus de sécurité pour les opérateurs

Pose des planchers meilleurs pour l'environnement : moins de CO 2 (poids divisé par 2,5 = moins de béton)

(poids divisé par 2,5 = moins de béton) Solutions certifiées, sous avis technique

Matériaux biosourcés : Certification PEFC, bois de provenance de forêts françaises à gestion écologique

Traitement des ponts thermiques au droit des planchers

Possibilité d'isoler entre étages

Solutions répondant au label E+C- Le PlastiVS 100% à base de matière recyclée

Réduction des déchets chantier : produit ajustable et modulable

Moins de transport : + de 100 m² de plancher par palette

Stockage réduit et simplifié

Découpes réutilisables